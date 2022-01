Tove Villfor, ballerina e maestra di Alvise Rigo stanno insieme?/ “Tra noi c’è una bella sintonia ma…”

Tove Villfor è la ballerina e maestra di Ballando con le Stelle che quest’anno ha fatto sognare i telespettatori con l’ex rugbista Alvise Rigo. La bellissima ballerina è stata una delle indiscusse protagoniste dell’ultima edizione del dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1 dove si è occupata delle preparazione del concorrente Alvise Rigo. Una coppia che ha incuriosito tantissimo i giurati e il pubblico da casa per via della sintonia e complicità che hanno saputo creare sulla pista da ballo. Nonostante ciò la coppia non è riuscita a vincere, anzi ogni settimana si è trovata allo spareggio finale come ha raccontato proprio l’ex rugbista a Domenica In: “finalmente ce l’hanno fatta a buttarmi fuori, in qualche modo ce l’hanno fatta. In nove puntate abbiamo fatto sei spareggi. Dopo aver combattuto così tanto e fatto 18 balli, una quantità di prese, lei è piena di ematomi, mi lascia un po’ l’amaro in bocca…”.

Proprio così, Alvise Rigo e Tove Villfor sono rimasti con l’amaro in bocca, ma hanno ritrovato conforto l’uno nell’altra. Per gli amanti del gossip, infatti, tra i due ci sarebbe una storia, ma la coppia di ballo non hai mai confermato la cosa. In realtà proprio la ballerina professionista di Ballando con le Stelle a Domenica In ha messo i puntini sulle i: ” questa settimana hanno scritto che tra me e lui ci sarebbe una storia ma lui per me è troppo vecchio”.

Tove Villfor e Alvise Rigo dopo Ballando stanno insieme?

‘Questo matrimonio non s’adda fare’ verrebbe da dire citando Don Abbondio nei Promessi Sposi. Nessun flirt né tantomeno una storia tra Tove Villfor e Alvise Rigo di Ballando con le Stelle. Tanta delusione da parte di Rossella Erra, la giurata del pubblico, che però spera sempre che i due possano cambiare idea. “Lo confermo questo interesse. Adesso sono impegnati professionalmente ma sono convinta che tra due settimane… C’è veramente un feeling troppo tenero. Io sono team Alvise Tove” – ha detto la simpaticissima giurata popolare, ma a mettere un freno è stato anche l’ex campione di rugby: “esco da una relazione complicata e per ora preferisco concentrarmi su me stesso. Non ho perso fiducia nell’universo femminile, ma ho capito che l’obbiettivo per far funzionare una coppia sia l’arricchirsi a vicenda non l’annullarsi. Sono single per scelta”.

Eppure Alvise Rigo non ha nascosto: “tra noi c’è una bella sintonia. Tove è capace di prendermi è rigida quando serve, ma riesce a gestire anche i miei momenti di leggerezza, la voglia di scherzare”. Chissà che in futuro le cose non possano prendere una piega differente!



