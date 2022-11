Tove Villfor e l’intesa con Alessandro Egger/ “Possiamo fare tutto ma solo nel ballo”

Alessandro Egger ha trovato un’intesa perfetta con Tove Villfor a Ballando con le Stelle. “È la sua determinazione, la sua sensibilità… Ha le stesse paure e dolori. Anche se abbiamo storie diverse, ci capiamo molto bene”, racconta la ballerina a Da noi… A ruota libera. Ma nessuno dei due va oltre. “Noi conosciamo bene i nostri limiti. Ci fidiamo tanto e abbiamo grande rispetto l’uno per l’altro. Sappiamo che nel bello possiamo fare tutto, ma è ballo”, assicura Tove Villfor nello studio di Francesca Fialdini.

Il feeling tra Alessandro Egger e Tove Villfor a Ballando…

“Mi capisce in un modo tipico degli artisti, che sono un po’ tormentati. Riesce a riempire quegli spazi vuoi e a togliere le cose di troppo”, afferma Alessandro Egger a Da noi… A ruota libera riguardo il suo feeling con Tove Villfor. Quest’ultima poi spiega: “Penso che la sua parte energetica e positiva sia venuta fuori tanto, ma è anche molto sensibile. Non solo riguardo se stesso, ma anche nei confronti di quello che accade intorno. Se arrivo e non sono al 100% lui lo capisce subito”. I due comunque si candidano alla vittoria finale: non temono nessuna delle altre coppie, solo loro stessi. La sfida è stata lanciata…

