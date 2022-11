Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le Stelle 2022/ Il pubblico li ama, ma i giudici…

Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le Stelle: una marcia in più

Il pubblico social stravede per Alessandro Egger e Tove Villfor a Ballando con le stelle, una coppia definita fantastica. In molti si sono accorti che sabato la Lucarelli l’ha voluto penalizzare di proposito dandogli un sei scarso. Lui è bravo a dimostrazione che non servono polemiche e grettezze nei confronti degli altri concorrenti. È una persona umile che accetta con garbo le critiche per migliorare. Molti follower non vedono l’ora che scende in pista per caricarsi della sua energia positiva. Qualcuno trova Alessandro somigliante a Miguel Bosè, in molti si sono innamorati della sua sensibilità e dolcezza, oltretutto è molto rispettoso nei riguardi della giuria che non sempre è benevola nei suoi confronti. Nonostante la coppia in pista fosse un po’ scollegata, la coreografia non era semplice.

Alessandro Egger/ "Mia fidanzata Madalina Doroftei gelosa di Tove Villför? Non so…"

Si vede che Egger ha voglia di riscattarsi, di trovare una dimensione, come ha scritto un follower ha fame di emozioni sincere. Il pubblico considera Tove e Alessandro una coppia stupenda e in molti sperano che possano esserlo anche nella vita privata, per ora si accontentano di vederli ballare in pista e sperano in una loro vittoria.

Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le Stelle/ Senza Garko puntano alla vittoria finale!

Il boogie di Alessandro Egger e Tove Villfor

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle Alessandro Egger e Tove Villfor hanno proposto il Boogie sulle note di “You’re the one that I want” tratto dal musical “Grease”. Carolyn ha visto in pista energia pura. Non è stata la migliore performance della coppia, ci sono state alcune imprecisioni, qualche passo non era sincronizzato, ma è stata comunque una peformance piacevole. Anche Selvaggia è stata dello stesso parere di Carolyn. Ha visto in Alessandro la fatica. Fin’ora ha fatto balli lenti ed è stato bravissimo, nelle cose più veloci con passi rapidi, fatica a memorizzare la coreografia commettendo alcuni errori.

ALESSANDRO EGGER CON TOVE VILLFOR, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Giuria commossa, lui piange: "Bravissimi"

L’attore è simpatico, ha tante carte da giocare, ma è troppo aulico, in alcuni momenti i suoi racconti sembrano studiati ad arte. I voti della giuria sono stati tutti superiori alla sufficienza, alla fine la coppia ha conquistato 36 punti.

Il rapporto speciale tra Tove Villfor e Alessandro Egger

Ogni esibizione ha rappresentato per Alessandro Egger un ballo liberatorio. La prima volta è stata la liberazione dalla pressione e dalla novità e a fine esibizione si è detto che ce la può fare. Il secondo ballo è servito a liberarlo da alcune cose che gli coprono la visuale. Con il terzo ballo si è liberata la fierezza della sua storia. Il quarto ballo è stato la liberazione delle fragilità. Con il quinto ballo gli è sembrato di stare in un altro mondo parallelo. Con Tove si è instaurato un bel rapporto di complicità. Quando si guardano pensa a quello che lei gli sta facendo sentire e quello che lui sta trasmettendo a lei.

Di solito Alex non si fa vedere da nessuno piangere, ma sabato scorso quando Matano gli ha parlato della rabbia, non è riuscito a fermare le lacrime: è stato un momento difficile per lui da gestire. Il ballo della quinta puntata è stata la liberazione di quello che ha dentro, è stata una botta di energia forte. Nella vita bisogna rischiare e buttarsi con la convinzione che la persona per la quale ci stiamo buttando ci raccoglierà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA