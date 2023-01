Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è crisi:“Preferisci lasciare stare?”/ “Ci sto pensando”

Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli: “Non ho le idee chiare”

Non riesce a decollare la storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip l’influencer venezuelana si è fatta subito notare, prima il repentino avvicinamento ad Antonino Spinalbese – durato pochi giorni – poi l’amicizia con Luca Onestini e ora la preferenza per Daniele Dal Moro.

Se Oriana si è dichiarata interessata ad approfondire la conoscenza dell’imprenditore veneto, Daniele non sembra essere dello stesso parere: “Non ho le idee chiare, o vado avanti con calma o se vuoi che ci do un tronco diretto, mettiamo un tronco diretto”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. Daniela ha ammesso di stare bene con Oriana, ma allo stesso tempo né l’immagine né la personalità dell’influencer sono compatibili con il suo prototipo di donna.

Oriana Marzoli mette alle strette Daniele Dal Moro”: “Preferisci lasciare stare?”

“Come fai a stare bene con me se pensi così male di me?”, gli ha chiesto Oriana Marzoli dando vita a una discussione molto accesa. La gieffina ha rinfacciato a Daniele Dal Moro di non averla difesa quando è stata criticata da Antonella Fiordelisi: “Tu permetti o ti fa piacere che lei parli così male di me”. Daniele ha quindi ammesso: “Tra le cose che ha detto Antonella, alcune cose le condivido. Se poi dice cose non vere, io non mi faccio condizionare”. Quando gli animi si sono placati, Daniele ha messo di non essere sicuro di voler approfondire la conoscenza: “Non ho le idee chiare, non posso far finta di pensare certe cose. Pensavo fosse un gioco per entrambi, poi ti ho vista piangere e allora le cose sono cambiate”. Oriana, allora, gli ha fatto una domanda molto diretta: “Preferisci lasciare stare?”. “Ci sto pensando”, ha risposto Daniele. Come finirà tra loro?

