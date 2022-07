“Tradimento? Una parentesi, smitizziamolo”/ Trione “Matrimonio funziona se c’è Dio…”

La migliore relazione “coinvolge pure Lui” e “l’amore è una scelta che impegna la volontà e richiede responsabilità”. Lo afferma Leonardo Trione, consulente matrimoniale e fondatore, assieme alla moglie, dell’associazione “Arca dell’Alleanza”, che si occupa delle coppie in crisi e del matrimonio. Negli anni, l’associazione ha seguito e assistito circa 300 coppie che attraversavano una fase di crisi, aiutandone 200 a ritrovare l’equilibrio perduto. Trione si dice dunque convinto che le crisi di coppia, anche in un matrimonio, possano concludersi in maniera diversa rispetto alla separazione. E un ruolo importante è giocato dalla fede.

“Il conflitto è inevitabile nella coppia” spiega Trione alle pagine di Libero, aggiungendo che “è normale che essa attraversi momenti di crisi”. Secondo l’esperto, la crisi di una coppia “determina sempre un’opportunità di crescita per ripartire e ritrovare un amore più consapevole”. Alle coppie che si sono rivolte alla sua associazione, Trione propone di “concentrarsi sul senso della relazione” ritagliandosi dei “momenti di ascolto per chiedersi perché si sono sposati, cosa li lega ancora oggi e se credono ancora nell’impegno assunto”, dedicandosi quindi del tempo per “andare in profondità alla relazione, ritrovare ciò che c’è di bello e affrontare ciò che non funziona”.

Matrimonio, l’importanza del sentimento nella coppia

Per Trione, nelle coppie è importante dedicarsi gesti d’amore anche quando non ci si sente di compierli. Per l’esperto infatti si tratta di una “piccola ‘forzatura’ accompagnata da un atto di umiltà”, capace di ricordare che “l’amore è una scelta, non un sentimento. Il sentimento nutre l’amore, ma non è l’amore”, come spiega nella sua intervista a Libero. L’amore inoltre è “una scelta che impegna la volontà e richiede responsabilità. Verso il coniuge ma anche e soprattutto verso l’istituzione e/o il sacramento grazie a cui ci si è uniti”. Per una coppia che attraversa un momento di crisi, Trione ricorda che “Quando coinvolgiamo l’altro, questo non si sente più un burattino” e che molto spesso i litigi “litigi sono momenti in cui di solito si usa il Tu per attaccare e l’Io per difendersi”, proponendo quindi di “ricorrere al Noi quando si discute, condividendo le responsabilità”.

Leonardo Trione è convinto che “la tenerezza mantiene a galla l’amore” e quindi “educarsi alla tenerezza significa vivere l’intimità coniugale in una esperienza più significativa e profonda, che riconosce la persona nella sua interezza, non solo come un corpo” e si tratta di “un sentimento forte” che “esprime protezione, coraggio e accompagna la parte erotica”.

Il ruolo di Dio e della fede nella coppia

Intervistato da Libero, Trione suggerisce di “demitizzare il tradimento”, che definisce una “parentesi straordinaria ed eccitante” che è tale “solo perché calata fuori dalla quotidianità”, parlandone come di una “fuga che non ha garantito soluzione ai problemi”. Per superare e perdonare un evento simile, l’esperto suggerisce di “capire perché si è arrivati a quel punto”.

Per Leonardo Trione, però, ciò che aiuta davvero a fare durare più a lungo una coppia e quindi il matrimonio è la fede: “la migliore relazione è a tre, perché coinvolge pure Lui” spiega. Per l’esperto “la fede è la migliore promessa di eternità” poiché “ci convince che anche l’amore può durare in eterno”.











