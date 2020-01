Tradisce la moglie con la suocera in viaggio di nozze/ Rimane incinta e la figlia…

Tradire la moglie con la suocera, e farci pure un figlio… durante il viaggio di nozze. E’ questa la storia che vede come protagonista il signor Paul White, nonché l’ex moglie Lauren Walls, e Julie, l’ex suocera. La vicenda è raccontata quest’oggi dall’edizione online de Il Fatto Quotidiano, citando il tabloid inglese Daily Mail, che ne sviscera i dettagli, per certi versi surreali. Succede che nel 2004 Paul e Lauren si sposano, e che i due decidano di conseguenza di partire per il viaggio di nozze meritato. Un soggiorno a cui ha partecipato economicamente anche la mamma della sposa, Julie, che per cause non poco chiare, all’ultimo, si unisce ai due nella loro luna di miele nel Devon. Tutto tranquillo, anche perchè, durante la permanenza fuori casa, Paul e Julie non avevano insospettito più di tanto Lauren, che mai avrebbe immaginato cosa sarebbe successo di lì a poco. Il tutto è venuto a galla qualche settimana dopo il ritorno dal viaggio di nozze, quando ciò la sorella di Lauren ha sbirciato il telefonino della mamma.

TRADISCE LA MOGLIE CON LA SUOCERA: “E DOPO 5 ANNI SONO ANDATA ANCHE AL LORO MATRIMONIO”

Sul cellulare di Julie sono state così scoperte le chat compromettenti, che mettevano in risalto il progetto dei due piccioncini, all’oscuro di Lauren. Il loro obiettivo? Unirsi e avere anche un figlio. E guarda caso, esattamente nove mesi il viaggio nel Devon, ecco arrivare un bel bebè. “Non potevo crederci – le parole dell’ex moglie di Paul ai microfoni del Mail – mi era caduto il mondo addosso: due delle persone che amavo di più, e di cui mi fidavo ciecamente, mi avevano tradito così. Questa è una delle cose peggiori che una madre possa fare alla figlia”. Dopo una profonda delusione e una conseguente arrabbiatura storica, i rapporti fra i tre sono tornati via-via alla normalità, e quando Paul si è sposato con la sua ex suocera, ha invitato al matrimonio anche l’ex moglie: “Paul andava sempre molto d’accordo con mia madre – ha raccontato anche Lauren – e non avevo mai sospettato nulla: in fin dei conti, lei era sua suocera e lui semplicemente era sempre stato gentile con lei. C’è voluto molto tempo per superare tutto, ma alla fine, cinque anni dopo, sono andata anche al loro matrimonio. L’ho fatto solo per il bene della famiglia, ma ho avuto la forza di andare avanti e ho un nuovo compagno, da cui ho avuto quattro figli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA