BEAUTIFUL/ Anticipazioni 28 ottobre: Liam svela a Hope la verità su Taylor

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Beautiful ritorna nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, con una nuova puntata. Come sempre la soap americana verrà trasmessa da Canale 5 dalle 13:44 in poi. Prima di scoprire le anticipaziooni, ecco dove siamo arrivati ieri: Bill sottolinea a Taylor che cosa è accaduto in passato fra loro: ha cercato di ucciderlo per via del suo rapporto con Steffy. Cerca di controribattere alle accuse della donna, ma poi decide di non proseguire con il discorso, preferendo non cedere alle sue provocazioni. Nonostante le scuse di Spencer, Taylor si dimostra sicura di una cosa: la vita della sua famiglia sarebbe andata diversamente senza le sue incursioni. Teme inoltre che l’editore non presti fede alle sue promesse e che cercherà comunque di allontanarla dalla figlia e dalla nipote, rivelando quanto è accaduto e che abbia cercato di ucciderlo. Bill però la caccia quando Taylor ribadisce di credere che Steffy sarebbe potuta essere felice, se solo lui non avesse trovato il modo di farla allontanare da Liam. A nulla serve che Spencer le ricordi come entrambi i ragazzi abbiano già una nuova famiglia, con tanto di figli in arrivo. Intanto, Brooke rivela alla figlia di temere che anche lei possa finire nella ragnatela di Taylor. Ha trascorso tanti anni a lottare contro la psicologa per l’amore di Ridge e qualcosa le dice che non è ancora finita.

Dopo che la madre ha lasciato l’ufficio, Hope viene sorpresa dall’arrivo di Taylor, che l’accusa subito di aver rubato la vita di Steffy e persino il suo posto all’interno della Forrester. Liam invece è preoccupato che Taylor possa fare di nuovo un passo falso e vorrebbe che non si avvicinasse a Brooke e Hope. Steffy è sicura che la madre si stia curando e che quanto successo con Bill sia solo frutto di un colpo di testa. Non sa che Taylor si trova in un faccia a faccia con Hope proprio in quel momento. La psicologa sta mettendo in guardia la figlia della sua nemica giurata: spera che non impedirà a Liam di frequentare la sua prima figlia, anche se quando nascerà la bambina che Hope porta in grembo. Taylor crede inoltre che sia lei che Steffy siano state derubate della loro famiglia a causa di Logan e della sua erede. Secondo il suo punto di vista, solo le interferenze di Bill hanno avvelenato il rapporto fra Liam e Steffy, anche se il ragazzo era pronto a ritornare dalla sua ex. Senza mezzi termini, finisce per minacciarla di gravi conseguenze se solo oserà diventare un ostacolo per la felicità della figlia e della nipote.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI DEL 28 OTTOBRE 2019

Nella soap Beautiful Liam rivela a Steffy di aver parlato con Hope riguardo a quanto accaduto fra Taylor e Spencer. La ragazza inizia a preoccuparsi sempre di più: sarebbe stato meglio se fossero stati in pochi a conoscere quel terribile segreto. Liam però è più che sicuro che Hope non dirà nulla in merito, anche se si sbaglia di grosso. Nel faccia a faccia con Taylor e sentendosi minacciata, la figlia di Brooke infatti metterà i puntini sulle i e le dirà in faccia tutto ciò che ha saputo sulle sue ultime gesta. Anche Bill ha qualcosa da ridire sul comportamento della psicologa e decide di andare a parlare con Steffy. Anche se ribadisce di non avere intenzione di denunciarla. Senza più alcun alleato, Taylor troverà alla fine in Ridge una spalla su cui piangere. Lo stilista infatti è ancora amareggiato perchè i sogni di Steffy si sono infranti a causa del suo nemico numero uno.



