Giovanni De Benedetti/ Video, bacio rovente a Stella e ora.. (La Pupa e il Secchione)

Giovanni Tobia De Benedetti ha subito il cambio di coppia come tutti gli altri concorrenti de La pupa e il Secchione e viceversa ed è finito al fianco di Martina Di Maria. Un bel colpo di scena, che comunque non gli ha impedito di posare le sue labbra su quelle di Stella Manente. Dopo averla conquistata con qualche sguardo sensuale, il concorrente le ha disegnato un piccolo cuoricino sulla mano. “Non c’è proprio bisogno che lei raccatti nessuno”, ha detto a Raffaello Mazzoni per invitarlo a non ritornare a prendere la ragazza per accompagnarla in camera. “In quanto amante ufficiale”, ha aggiunto, prima che Stella comunicasse al suo partner che si sarebbero rivisti la mattina successiva. Prima di perdere altro tempo, Giovanni ha colto la palla al balzo e ha preso in braccio la ragazza, a cui ha regalato diversi baci sul collo ed infine uno sulle labbra. “Abbiamo provato a stare lontani, ma non ci siamo riusciti”, ha detto lei in seguito alle telecamere, “un motivo ci sarà”, ha aggiunto lui. Durante la classifica settimanale, Giovanni però sembra aver fatto una sorta di marcia indietro. In merito a quanto accaduto durante la notte, si è limitato infatti a commentare di avere un debole per le donne in generale. Clicca qui per guardare il video di Giovanni De Benedetti e Stella Manente.

Giovanni Tobia De Benedetti, La Pupa e il Secchione: pignolo soprattutto col greco

Giovanni Tobia De Benedetti sa bene di essere pignolo, soprattutto quando si tratta di greco, come ha dimostrato a La Pupa e il Secchione e viceversa. In settimana, il latinista ha infatti condiviso un video in cui si trova al corso di Greco con i suoi allievi e in cui si mostra a dir poco insofferente di fronte ai tanti errori del lettore. Stufo di una lettura forse stentata? “Chi è la vittima, io o loro? L’adrenalina da prestazione acuisce il lato pignolo”, spiega nel post. Clicca qui per guardare il video di Giovanni De Benedetti. Alcuni fan nei commenti gli hanno fatto notare che la sua camicia assomiglia addirittura quella di Gigi Marzullo, a righe bianche e blu, mentre una fan sembra aver subito il fascino del professore, visto che sentenzia un “interrogami” senza lasciare spazio a dubbi. C’è spazio anche per gli attacchi e gli haters ovviamente. Per quanto Giovanni riesca a conquistare con la sua cultura, a qualcuno non è piaciuta la sua tendenza a tentare un approccio con quasi tutte le concorrenti del programma. “Facendo il morto di f**a dimostri minimo il 40% dell’intelligenza che possiedi. Poi una così grande ed ignorante no”, ha scritto una telespettatrice. Giovanni non si è fatto attendere con la sua risposta, anche se è stato criptico agli occhi dell’interlocutrice: “Sto ancora cercando la pillola per il 2%”, suggerendo così alla sconosciuta di farsi gli affari tuoi. “Mi riferivo ad un simpatico sketch di Maccio Capatonda, ormai di qualche anno fa. Mi sembra si chiamasse l’italiano medio”, spiega dopo diverse ore, invitando la donna a cercare la gag su internet.

Chi è la vittima?





