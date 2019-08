Traffico Autostrade, bollettino weekend 24-25 agosto/ Tegola sciopero casellanti

Traffico Autostrade, weekend di passione sulle strade italiane: bollettino da bollino rosso con meteo incerto, ma considerando anche lo sciopero dei casellanti e il ritorno dei tutor la situazione potrebbe essere ancor più delicata. Dopo il controesodo di Ferragosto, ci troveremo di fronte al peggiore fine settimana di questa turbolenta estate: come evidenzia motorioline.com, i primi disagi si registreranno da oggi, venerdì 23 agosto 2019, con bollino rosso soprattutto per il pomeriggio-sera. Ma si temono lunghe code e rallentamenti soprattutto domani, sabato 24 agosto, e domenica 25 agosto: nonostante il blocco dei mezzi privati – sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22 – traffico in tilt sulle principali Autostrade dello Stivale, soprattutto su A1, A14 e A4 in direzione Nord. Traffico intenso già in mattinata, invece, per quanto riguarda domenica: previsto il picco di traffico nel pomeriggio, mentre in serata la situazione dovrebbe tornare alla regolarità.

TRAFFICO AUTOSTRADE, BOLLETTINO WEEKEND: CODE E RALLENTAMENTI IN TUTTA ITALIA

Come dicevamo, oltre alla riattivazione dei tutor bisognerà fare i conti con lo sciopero del personale delle Autostrade in programma domenica 25 e lunedì 26 agosto: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno spiegato che lo stop riguarderà le fasce 10-14 e 18-22 di domenica, oltre alla fascia che va dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì. Lo sciopero riguarderà «personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 26 agosto», mentre non comprende «il personale previsto dalla legge sull’esercizio del diritto di sciopero ed alla regolamentazione provvisoria del settore». Ricordiamo che lo stop è stato sancito dai sindacati a causa «della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore». Insomma, un week-end di fuoco per tutti i viaggiatori, anche dal punto di vista meteo: motorionline spiega che sono orevisti 28/30 gradi come massime, salendo fino a 33/34 gradi nelle località meridionali.

