Traffico autostrade oggi in tempo reale/ Bollettino viabilità, A22 coda 4 km a Carpi

Continua il weekend del controesodo estivo con protagoniste le autostrade italiane con traffico piuttosto intenso. Fino al pomeriggio di oggi, domenica 23 agosto, si registravano ancora code importanti e viabilità non sempre scorrevole per via di incidenti che, seppur di basso rilievo in merito alle conseguenze sulle persone, hanno avuto invece un forte impatto sul piano della circolazione. Resta attiva fino alle ore 22.00 la limitazione alla circolazione di veicoli commerciali di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Le maggiori criticità in questo caldo pomeriggio di fine agosto si registrano soprattutto sull’autostrada A1, con code a tratti tra Terre di Canossa-Campegine e bivio A1/A15, in direzione Milano a causa di lavori in corsa; code anche tra Valdichiana e Bivio A1-Variante, con particolare attenzione al nodo di Firenze, mentre tra Magliano Sabina e Orte si registra coda di 3 km a causa di un incidente, in direzione Bologna. Il traffico è da bollino rosso sulla A30 con code di 2 km alla barriera di Salerno in direzione Napoli. Circolazione congestionata a causa dell’intenso traffico anche sulla A15 con code a tratti per 3 km verso Parma e l’innesto con la A1.

TRAFFICO AUTOSTRADALE: CONTINUA IL CONTROESODO

La situazione del traffico sulle principali autostrade italiane in questa domenica di controesodo non è delle migliori anche sulla A14 dove non mancano code a tratti in direzione Bologna verso nord, tra Bologna Borgo Panigale e l’innesto con la A1, tra Cesena nord ed Imola e tra Vasto nord e Porto Sant’Elpidio. Sulla A22 la coda raggiunge i 4 km a Carpi per l’immissione sulla A1 in direzione Modena. Traffico intenso anche al Sud al porto di Messina per via degli imbarchi per Reggio Calabria con tempi di attesa di almeno 50 minuti. Per la Sicilia invece si registra traffico normale con tempi di attesa ridotti in merito agli imbarchi. Sul piano del traffico ferroviario, inoltre, fino a domani 24 agosto i collegamenti interregionali dalla Liguria alla Lombardia (e viceversa) saranno limitati dal momento che non fermeranno ad Arquata Scrivia (AL) e Tortona (AL). Per le due località piemontesi sono previsti autobus con collegamenti diretti anche per Genova e Milano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA