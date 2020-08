Traffico autostrade oggi in tempo reale/ A1 Milano Napoli: coda 10 km per incidente

Il weekend del controesodo è cominciato e le autostrade italiane sono già interessate da forti incrementi del traffico. Bollino rosso nelle giornate di oggi, sabato 22 agosto 2020, e domani, domenica 23 agosto. Tutta “colpa” del rientro dalle vacanze e delle ultime partenze in direzione delle località turistiche, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica (compreso l’itinerario E45). Anche l’epidemia di coronavirus ha inciso sul traffico, visto che più degli altri anni gli italiani si stanno spostando in auto. Un modo per scongiurare il contagio che ha contribuito ad un incremento del traffico sulle strade. Tra quelle interessate a forti incrementi del traffico ci sono pure quelle che portano sulla Trieste-Venezia-Torino da est verso ovest e le direttrici verso Roma. Questa mattina si è creata già una coda di 10 chilometri sull’A1 Milano-Napoli, in particolare tra Bivio A1/A30 Caserta-Salerno e Capua in direzione di Roma a causa del traffico congestionato. La coda è in aumento, con ripercussioni di 3 chilometri sull’A30 a partire da Nola a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion all’altezza del km 728.

TRAFFICO TEMPO REALE: CODA 8 KM SU A1 MILANO BOLOGNA

Autostrade per l’Italia precisa in tempo reale che il traffico sull’A1 Milano-Napoli tra il bivio sopraindicato sta scorrendo su tre corsie. Inoltre, la Protezione civile sta procedendo con la distribuzione dell’acqua. Il consiglio a chi è in viaggio verso Roma è di uscire a Caserta nord, prendere la SS7 via Appia in direzione di Santa Maria Capua Vetere, poi al bivio con la SS6 via Casilina seguire le indicazioni per Roma fino a Capua dove si può riprendere l’autostrada A1 Milano-Napoli. Sul posto comunque sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia. Coda di 8 chilometri invece sull’A1 Milano-Bologna, in particolare tra Fiorenzuola e Fidenza, a causa di un altro incidente. Stesso motivo dietro il traffico bloccato sull’A14 Ancona-Pescara: il traffico è infatti bloccato tra Giulianova e Val Vibrata per incidente. Autostrade per l’Italia segnala anche un incendio tra Caserta Nord e Bivio A1/A30 Caserta-Salerno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA