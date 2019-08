Traffico Autostrade, previsioni Ferragosto 2019/ Esodo estivo: ultima grande “ondata”

Continua il grande esodo estivo. La settimana di Ferragosto 2019 è ormai alle porte, quindi le previsioni sul traffico parlano di movimenti su tutte le autostrade italiane e di primi disagi. Dalle 16 di oggi si fermano i mezzi pesanti per l’ultimo venerdì di stop, ma si prevede traffico intenso nel pomeriggio, con code su gran parte della rete stradale. La mattinata è stata da bollino rosso, la situazione dovrebbe migliorare stasera. Domani l’ultimo bollino nero del mese e di tutta la stagione estiva. Fin dalla mattina si prevede traffico in uscita dalle grandi città verso le località turistiche. Si potrebbe scalare al bollino rosso, che indica il traffico intenso, nel pomeriggio. Poi anche in questo caso la situazione si farà più tranquilla la sera. Bollino rosso anche per la mattinata di domenica, mentre per Autostrade per l’Italia nel pomeriggio il traffico potrebbe essere regolare su tutta la rete, quindi da bollino verde.

PREVISIONI TRAFFICO AUTOSTRADE FERRAGOSTO 2019

Più di 4 italiani su 10 sfidano il traffico. Lo rileva un’indagine Coldiretti/Ixè in merito all’estate 2019. Ma a volte si tratta di una scelta obbligata. «A motivare la scelta di chi decide di partire comunque nonostante i rischi di lunghe code c’è spesso il fatto di poter godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione», evidenzia la Coldiretti. Sono 23,8 milioni gli italiani che hanno scelto il mese di agosto per le vacanze. Non tutti hanno ovviamente deciso di spostarsi in macchina, ma le previsioni per Ferragosto 2019 parlano chiaro riguardo il traffico. Il culmine della concentrazione di veicoli è atteso nel fine settimana del 10 e 11 agosto, ma la situazione dovrebbe stabilizzarsi nella settimana successiva. Poi ovviamente s’invertirà la direzione dei flussi, perché cominceranno i rientri. E quindi il calendario delle partenze si sta per completare.

