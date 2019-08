Traffico Autostrade, sciopero casellanti 25-26 agosto/ Bollettino controesodo: orari

Dopo le durissime giornate di traffico sulle Autostrade di venerdì 23 agosto e di ieri, giornata da bollino nero per il controesodo di agosto, anche la giornata di oggi si preannuncia intensa specie per lo sciopero dei casellanti autostradali che torna a creare disagio ai viaggiatori italiani di ritorno dalle vacanze esattamente come avvenuto ad inizio agosto. «Domenica 25 e lunedì 26 nuovo sciopero di 4 ore del personale delle autostrade», spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica in una nota congiunta in cui hanno confermato lo stop proclamato «a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore, in continuità con il primo sciopero effettuato gli scorsi 4 e 5 agosto e nel rispetto della legge che regolamenta il diritto di sciopero». E si temono gravi ripercussioni sul traffico nelle principali Autostrade italiane: come nel weekend di Ferragosto, è allerta ‘code estenuanti’ in tutto lo Stivale…

BOLLETTINO TRAFFICO 25-26 AGOSTO: LO SCIOPERO DEI CASELLANTI

Oltre allo sciopero dei casellanti, il traffico Autostrade potrebbe essere ‘minato’ dal ritorno dei tutor: le tratte coperte dai nuovi sistemi sono aumentati e non è possibile escludere una serie di rallentamenti nelle zone interessate. Al fine di favorire lo scorrimento dei veicoli, è stato deciso lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate: dopo il divieto della giornata di ieri – dalle ore 8 alle ore 16 – oggi i tir non potranno correre in Autostrada alle ore 7 alle ore 22. Le principali difficoltà per tutti i viaggiatori sono ravvisate al mattino e nel pomeriggio, senza dimenticare i ‘vacanzieri occasionali’ del weekend, mentre la situazione potrebbe tornare alla regolarità nel corso della serata. Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore sulla situazione nelle principali Autostrade italiane, con un occhio di riguardo per le tratte più ‘battute’: in particolare, segnaliamo la A1, la A4 e la A14.



