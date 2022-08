Traffico autostrade tempo reale 29 agosto 2022/ Coda di 12 km sull’A1 Milano-Napoli

Il bollettino del traffico autostrade per oggi, lunedì 29 agosto 2022, non dovrebbe prevedere enormi problematiche per quanto concerne il transito lungo la rete autostradale. Per la giornata odierna, dalle 7 alle 22 è ancora in programma il divieto di transito per i mezzi pesanti e con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti e in previsione dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha provveduto a rimuovere, a partire dall’8 luglio e fino al 4 settembre oltre 500 cantieri, più della metà di quelli precedentemente attivi (oltre mille), con l’obiettivo di offrire un viaggio più confortevole e sicuro, non solo per spostamenti di breve e medio raggio, ma anche di lungo raggio.

Tuttavia, nonostante le previsioni positive, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Valdarno e Firenze, è segnalata coda al chilometro 315 in direzione Milano. Si tratta di un incolonnamento di 12 chilometri, generatosi a causa di un sinistro che ha congestionato il traffico autostradale. Sull’A30 Caserta-Salerno, si segnala una coda di 2 chilometri tra Nola e il bivio A30-A1 Milano-Napoli per traffico congestionato.

TRAFFICO AUTOSTRADE 29 AGOSTO: ALTRE CODE SULL’A1

Il bollettino traffico autostrade per la giornata di oggi, 29 agosto 2022, segnala coda in direzione Napoli, al chilometro 131. L’incolonnamento si protrae per 5 km tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per lavori. Ancora sull’A1, tra Ferentino e San Cesareo ci sono code a tratti per traffico intenso.

Sotto la supervisione 24 ore su 24 della sala situazioni nazionale operano 21 Sale Operative territoriali (h24 e h12) tra cui quella dell’A2 Autostrada del Mediterraneo, che opera in affiancamento alla Polizia Stradale. Sulla rete stradale e autostradale, in regime di turnazione, sono presenti circa 2.500 addetti per la sorveglianza, il pronto intervento, l’assistenza agli utenti, il coordinamento delle attività tecniche e di gestione. Il personale ha a disposizione oltre 2.000 automezzi, di questi 1.100 dotati di telecamere, 1.234 pannelli a messaggio variabile e 6230 telecamere fisse.

