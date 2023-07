Traffico: primo weekend di esodo estivo/ Bollino rosso per sabato 29 e domenica 30: info e suggerimenti

Con l’arrivo dell’ultimo fine settimana di luglio inizia l’ormai consueto esodo estivo verso le località balneari e montane di tutta la penisola, caratterizzato da un intenso traffico sulle principali arterie del paese. In particolare, è previsto il famoso “bollino rosso” autostradale per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio, con possibili criticità già nel corso del secondo pomeriggio e della sera di venerdì 28 luglio.

Per permettere l’agevolazione del traffico lungo le strade ed autostrade più frequentate, è stato indetto uno stop alla circolazione dei mezzi pesanti. Infatti, tutti i camion con massa superiore alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle ore 16 alle 22 di venerdì, ma neppure dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Similmente tutti i cantieri di lavoro temporanei saranno rimossi nel corso del weekend di bollino rosso, prevedendo anche agevolazioni al traffico nei punti in cui non è possibile rimuovere gli ingombri dalle carreggiate.

Traffico: come affrontare in sicurezza il weekend di esodo estivo

Insomma, il suggerimento principale per i vacanzieri (o anche per coloro che intendono passare solamente alcune ore in una località turistica) è di prestare la massima attenzione al traffico lungo le arterie critiche del paese. La Polizia di Stato suggerisce, ovviamente, di rispettare sempre i limiti di velocità e le norme stradali, oltre che di adottare uno stile di guida prudente, coscienzioso e sicuro.

Prima di mettersi alla guida è importante verificare le condizioni del traffico lungo la strada che si andrà a percorrere, organizzando eventuali soste strategiche o deviazioni per evitare i punti critici. Occorre distribuire bene il peso all’interno della vettura, risposare sufficientemente ed evitare i pasti troppo abbondanti o le sostanze alcoliche. Durante la guida, inoltre, occorre moderare la velocità, anche in tratti che sembrano liberi dal traffico, e mantenere sempre le distanze di sicurezza. Sulle autostrade, inoltre, il consiglio è sempre quello di impegnare la corsia di destra, fuorché per i sorpassi, ricordando che è una semplice accortezza che agevola la percorrenza a tutti gli utenti stradali.

Weekend di bollino rosso: le previsioni meteo per sabato e domenica

Il primo weekend di intenso traffico cade anche in periodo di generale instabilità dal punto di vista del meteo. Infatti, la Protezione Civile segnala possibili rovesci e temporali nel pomeriggio di venerdì lungo l’arco alpino, specialmente a Nord-Est e nei settori occidentali del Piemonte, tra Liguria e Toscana ed in alcune zone del Centro (soprattutto Toscana centromeridionale, Umbria e Marche). Persistenti, invece, le piogge previste sul Trentino Alto-Adige e sui settori alpini del Veneto.

Sabato, invece, primo effettivo giorno di bollino rosso per il traffico, sono previsti rovesci e temporali intensi e persistenti nell’arco alpino e prealpino (soprattutto Lombardia, Veneto e Friuli). Non si esclude che si potranno verificare anche grandinate, fulmini e raffiche di vento, che proseguiranno nelle prime ore di domenica. Sempre il 30, infine, sono previsti altri rovesci sul Triveneto, in Piemonte e in Lombardia.

A livello di temperature, che in una situazione di imbottigliamento per il traffico possono generare non pochi disagi, sono previste massime di 35/37 gradi sabato e domenica, con picchi fino ai 38/39 in Sardegna, Sicilia e zone pianeggianti del sud della penisola. Il Centro sarà caratterizzato da massima attorno ai 33 gradi con punte locali fino ai 36 massimo, mentre la Pianura Padana e la valle dell’Adige sarà attorno ai 31/33 gradi massimi.











