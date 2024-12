Trama La forza del destino: Leonora e l’amore per Alvaro protagonisti

Alla Prima della Scala del 7 dicembre 2024 appassionati e telespettatori potranno godersi “La forza del desino” di Giuseppe Verdi. Ma qual è la trama dell’opera e cosa dovranno aspettarsi i milanesi e non che si recheranno a teatro per la Prima tanto attesa? Il melodramma diviso in quattro atti si deve a Giuseppe Verdi, compositore che vide per la prima volta in scena, per la prima rappresentazione assoluta, la sua opera a Russia, al teatro Imperiale di San Pietroburgo. L’anno successivo arrivò il debutto in Italia, a Roma nel teatro Apollo, nel 1863.

La trama La forza del destino della Prima della Scala 2024 vede l’azione ambientata tra Italia e Spagna, nel Settecento. Protagonista del primo atto è il tentativo di fuga di Leonora, figlia del marchese di Calatrava, con l’amato Alvaro. La ragazza prova rimorso per questa decisione ed è fino all’ultimo tentennate, ma alla fine sarà il marchese stesso a sventare la fuga dei due amanti. Alvaro vuole però dimostrare di non avere cattive intenzioni nei confronti della figlia, così getta a terra la pistola che, cadendo, fa partire un colpo accidentale che colpisce mortalmente il marchese. Questi, prima di morire, maledice la figlia.

Nel secondo atto de La forza del destino della Prima della Scala 2024, il fratello di Leonora vuole vendicare la morte del padre cercando i due amanti, nel frattempo fuggiti. Leonora, intanto, si traveste da uomo e cerca Alvaro, ma in un’osteria si imbatte proprio nel fratello Carlo. Non sapendo come risolvere la situazione, la ragazza si rifugia presso il convento della Madonna degli Angeli. Qui viene consigliata da Padre Guardiano a ritirarsi in solitudine e da sola poco distante dal convento. La trama La forza del destino ci svela poi che nel terzo atto l’attenzione torna su Alvaro. La trama La forza del destino svela che l’uomo, credendo che Leonora sia morta, decide di arruolarsi nell’esercito. Proprio in battaglia accade qualcosa di inaspettato: l’uomo salva Carlo, il fratello di Leonora, che non riconoscendolo stringe con lui un patto di fratellanza.

Anche Alvaro rimane ferito, motivo per il quale affida all’amico una scatola che al suo interno contiene una foto di Leonora. Quando Carlo la vede, comprende chi è e decide di attendere la sua ripresa per sfidarlo a duello. Nel quarto e ultimo atto, Carlo arriva al Convento degli Angeli, trovandovi Alvaro. Lo sfida a duello ma rimane mortalmente ferito. Il giovane, scosso da questo nuovo dramma, fugge alla ricerca di un confessore e arriva proprio nel rifugio di Leonora, ricongiungendosi con questa. Le dice che il fratello è in fin di vita e la porta da lui, ma qui avviene il drammatico finale: prima di morire, Carlo la trafigge con la spada.