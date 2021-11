Tramonto di fuoco, Rete 4/ Un film western d’annata per un pubblico maturo

Tramonto di fuoco è una pellicola western del 1956 che va in onda a partire dalle 17,15 su Rete 4 oggi, 7 novembre. La regia è di Jack Arnold e nel cast figurano gli attori: Rory Calhoun, Martha Hyer, Dean Jagger, James Millican, Robert Middleton, Lita Baron e Grant Williams.

Sicuramente si tratta di un film adatto a un pubblico maturo e dunque anche per questo trasmesso in una fascia oraria e su una rete molto spesso seguita da quella fascia di pubblico. Girato in maniera intelligente e con dei momenti che all’epoca si potevano definire avanguardistici per alcuni potrà sembrare statico e fin troppo compassato.

AGENTE 007 L'UOMO DALLA PISTOLA D'ORO/ Su Rete 4 spunta la famosa AMC Hornet X

Tramonto di fuoco, la trama

La narrazione del film Tramonto di fuoco è incentrata sulla vita di un pistolero, un uomo dalla condotta discutibile che si trova spesso al centro di duelli con la pistola. Dopo l’ennesima sparatoria in cui si salva per miracolo finalmente decide che è giunto il momento di cambiare vita.

Taverna Paradiso, Rete 4/ Sylvester Stallone nei panni di attore e regista

La nuova esistenza lo spinge a recarsi in città in cerca di lavoro e riesce a trovare un impiego come vice sceriffo di un uomo onesto che è solito avere a che fare con gli agricoltori e un rude signorotto locale. Lo sceriffo ha anche una figlia di cui il pistolero si invaghisce e così, decide, spinto anche da altre ragioni di rimanere in città e sfruttare come può le sue doti di abile pistolero.

LEGGI ANCHE:

Lei è la mia follia, Rai 2/ Un thriller per animare il pomeriggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA