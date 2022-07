Transformers 3/ Su Italia 1 il film con Shia LeBeouf, Megan Fox e John Turturro

Transformers 3 va in onda oggi, sabato 2 luglio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Transformers: Dark of the Moon è stato girato nel 2011 da Michael Bay, regista e produttore statunitense. Bay è famoso per realizzare pellicole ad alto budget, con molti effetti speciali, quali Armageddon, Pearl Harbor e la serie di film Transformers. Ha co-fondato la casa di produzione The Institute ed è proprietario della Platinum Dunes. Il soggetto di Transformers 3 è della Hasbro (linea di giocattoli); la sceneggiatura è di Ehren Kruger; i produttori sono Michael Bay Lorenzo di Bonaventura, Ian Bryce, Tom DeSanto, Don Murphy; la fotografia è di Amir Mokri; il montaggio di Roger Barton, William Goldenberg, Joel Negron; gli effetti speciali di John Frazier, Scott Farrar, Scott Benza, Matthew E. Butler; le musiche di Steve Jablonsky; la scenografia di Nigel Phelps, Richard L. Johnson, Jennifer Williams; i costumi di Deborah Lynn Scott e il trucco di Edouard F. Henriques. Transformers 3 è il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata ai Transformers. Il film è stato candidato a tre Premi Oscar. Nel cast troviamo Shia LaBeouf, Megan Fox, John Turturro, Kevin Dunn, Julie White e molti altri ancora.

Transformers 3, la trama del film

In Transformers 3 nel 1961 l’astronave cybertroniana, l’Arca, si schianta sulla Luna, nel lato oscuro. All’interno della nave c’era un’invenzione capace di concludere la guerra civile tra Autobot e Decepticon. L’incidente venne rilevato dalla NASA e il presidente John F. Kennedy autorizza la missione sulla Luna per coprire l’accaduto. Nel 1969 l’equipaggio di Apollo 11 atterra quindi sulla Luna. Ai giorni nostri, gli Autobot tentano di aiutare i militari statunitensi a prevenire altri conflitti e, nel corso di una missione a Chernobyl, Optimus Prime trova una pila a combustibile dell’Arca. La missione segreta sulla Luna viene a galla e Optimus Prima va sulla Luna per esplorare l’astronave in cui c’è il corpo di Sentinel Prime, il precedente capo degli Autobot. All’interno della navicella c’erano anche altri cinque pilastri, in grado di creare un ponte spaziale per teletrasportare la materia. Cosa succederà?

