TRANSFORMERS 3, ITALIA 1/ “Ironico terzo capitolo di una saga che…”

In Transformers 3 ci sono "sequenze ormonali per l'ironico terzo capitolo di una saga che riscrive sullo sbarco sulla Luna". Boris Sollazzo boccia parzialmente il film su MyMovies con due stellette: "Ci si diverte col film, soprattutto all'inizio, poi si aspetta con ansia la fine anche per i difetti congeniti della saga cioè il solito problema delle scene di guerra in cui amici e nemici non si distinguono". Differente è il parere de ilMorandini che gli ha dato tre stellette su cinque: "Tutto si può discutere del film, e respingerne grande parte, ma non la forza tecnologica degli effetti speciali. Qui la trasformazione è sinonimo di potenza tecnologica. È comica, divertente, drammatica e meravigliosa". Nonostante questo il film è un giocattolone che funziona e che permette al pubblico di divertirsi dall'inizio alla fine.

Transformers 3 va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2011 da diverse case cinematografiche tra cui la Paramount Pictures con la regia curata da Michael Bay mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Ehren Kruger. Si tratta del terzo appassionante capitolo dell’omonima saga cinematografica con il montaggio curato da Roger Barton, William Goldenberg e Joel Negron, le musiche della colonna sonora sono state composte da Steve Jablonsky e la fotografia porta la firma di Amir Mokri. Nel cast sono presenti Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson, Patrick Dempsey e John Malkovich.

Transformers 3, la trama del film

Ecco la trama di Transformers 3. In un epoca in cui c’è stato un periodo d-air grande guerra tra le due opposte fazioni aliene degli Autobot e Decepticon che peraltro fu causa della distruzione del loro pianeta Cybertron una astronave chiamata Arca con a bordo alcuni militari Autobot stava per lasciare il pianeta con a bordo una potentissima arma che Sarebbe dovuta essere utilizzata per distruggere i Decepticon e quindi riportare la pace e la tranquillità sullo stesso pianeta. Tuttavia le cose andarono in maniera differente in quanto la nave venne attaccata da una pattuglia di Decepticon è costretta alla fuga nonostante ingenti danni riportati nella zona dei motori. La nave alla cui guida vi era Sentinel Prime ossia il capo degli Autobot prima di Optimus Prime, fu costretta ad un atterraggio di fortuna sul lato oscuro della luna. L’atterraggio fu devastante ed avvenne nell’anno 1961 con tutti gli Autobot presenti praticamente uccisi. Il governo degli Stati Uniti in collaborazione con quello dell’Unione Sovietica decise quindi di prevedere una missione poi conosciuta nella storia come Apollo per effettuare delle rilevazioni per scoprire l’entità di quella nave aliena e soprattutto il perché fosse arrivata nell’orbita terrestre.

8 anni più tardi ed in particolar modo nell’anno 1969 con degli Astronauti Armstrong e Aldrin, Il governo degli Stati Uniti e quello dell’Unione Sovietica mise il primo passo sulla Luna e soprattutto ebbe modo di iniziare a studiare la nave aliena. Durante tutti questi anni i due governi hanno utilizzato i resti di quella nave per esperimenti più o meno ottimali come nel caso del disastro del reattore nucleare di Chernobyl avvenuto nell’anno 1986. Tornando al presente ed in particolar modo all’anno 2012 proprio nei pressi di Chernobyl una squadra di recupero con a capo Optimus Prime scopre l’esistenza sulla terra del motore della nave Arca. Il capo degli Autobot dopo aver avuto la meglio con alcuni detective con decide di effettuare un viaggio per visionare la nave che era stata sapientemente tenuta nascosta dal governo americano e da quello sovietico scoprendo una incredibile storia che tuttavia sarà molto differente nella realtà dei fatti. Ancora una volta la sopravvivenza dell’intera umanità verrà messa in discussione in una battaglia che riguarderà gli Autobot e Decepticon.

