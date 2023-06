Transizione verde: UE si contraddice/ Timmermans: “Gas e petrolio sono fondamentali”

La transizione verde da tempo sbandierata, richiesta e scandita dall’Unione Europea sembra sempre più vicina ad una sorta di cortocircuito. Infatti, a tutti è lucidamente chiaro da tempo che a cittadini e Stati sarà chiesto un notevole sforzo per adeguarsi alle nuove norme ecologiche, soprattutto dal punto di vista dell’abbandono alle vecchie energie inquinanti, come il carbone, il gas e il petrolio. Ma, nel frattempo, in merito alla stessa transizione verde sembra che il vicepresidente europeo Frans Timmermans la pensi in modo meno repentino, facendo un breve e timido passo indietro per quelle fonti energetiche inquinanti e, fino a poco fa, da bandire al più presto.

Carbone: per ONU è da abolire, ma continua a crescere/ "Nel 2022 picco nelle vendite"

Transizione verde: le parole di Timmermans su gas e petrolio

Insomma, la transizione verde è una necessità, sostiene l’Unione Europe, così come è necessario prendere delle decisioni il più velocemente possibile. Sono state quindi varate una serie di leggi restrittive, affinché i cittadini siano mento inquinanti, tra cui ricordiamo l’imposizione entro il 2029 di cambiare le caldaie; entro il 2030 di ristrutturare casa; entro il 2035 di interrompere l’estrazione e la vendita di diesel e benzina; entro il 2040 di sostituire i motori degli aerei affinché possano impiegare i carburanti sostenibili e verdi. Tutte

Emissioni degli aerei ad alto impatto ambientale/ "Viaggiatori dovranno pagare i danni con tariffe più alte"

Eppure, Frans Timmermans sembra pensarla anche in modo leggermente differente sulla transizione verde. Infatti, rispondendo in sede ONU ad una domanda di Sultan Al Jaber (capo della più importante azienda degli Emirati sulla produzione di petrolio, ma anche presidente del prossimo vertice ONU sul clima) ha sottolineato, secondo La Verità, che non capisce come “la gente pensi che si possa fare una transizione energetica senza le compagnie del petrolio e del gas“. Parole difficili se rapportare ai piani per la transizione verde, ma a cui ha fatto eco anche Ursula von der Leyen, sostenendo che “nonostante i progressi per le rinnovabili, continueremo a dipendere dal petrolio e dal gas per molto tempo“, sottolineando che escludere le compagnie petrolifere e del gas “non le spingerà a riformarsi”.

LEGGI ANCHE:

DALLA GERMANIA/ Scholz diviso tra i guai interni per il green e la "sponda" all'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA