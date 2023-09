Trattore in fiamme a Roncadelle/ Fumo visibile da Brescia: si indaga sulle cause

Nella mattinata di oggi un trattore in fiamme ha sconvolto la tranquillità del piccolo comune di Roncadelle, in provincia di Brescia. Attorno alle ore 10, infatti, si è alzata una grossa colonna di fumo, visibile anche nel circondariato della cittadina, allertando i cittadini ed, ovviamente, le forze dell’ordine. Immediato l’intervento che ha permesso rapidamente di domare l’incendio, per il quale non si sono fortunatamente registrati feriti o morti, ma neppure alcun danno ingente, se non ovviamente al mezzo agricolo. Si indaga ancora sul trattore in fiamme a Roncadelle, incidente che per ora appare del tutto collegato al caso, ma non si esclude l’incendio doloso, magari per ragioni assicurative.

Trattore in fiamme a Roncadelle: paura nel centro commerciale Elnos

Insomma, non sono ancora chiare le cause del trattore in fiamme a Roncadelle, ma gli inquirenti sono sicuramente al lavoro per escludere tutte le ipotesi del caso. L’incendio, riportano i media locali, si è sviluppato attorno alle ore 10:30 della mattinata odierna, mentre l’intervento da parte dei vigili del fuoco sarebbe scattato immediatamente dopo. Le fiamme erano visibili sia dal centro cittadino, essendosi sviluppato in campagna, sia dalle vicine città, specialmente da Brescia.

L’ipotesi più accreditata ad ora in merito alle ragioni dietro al trattore in fiamme a Roncadelle è legata ad un banale guasto del mezzo agricolo, o ad un processo di autocombustione. Non vi sarebbero feriti e neppure persone intossicate dalla spessa coltre di fumo che si è generata dal rogo. Certo è che i cittadini hanno immediatamente pensato che si trattasse di un incendio sviluppatosi all’interno del centro commerciale Elnos, poco distante dal luogo in cui si trovava il trattore in fiamme, oppure dalla vicina Ikea. All’interno dei due centri, invece, la paura è stata parecchia, ma il rapido intervento dei vigili del fuoco ha fugato ogni dubbio.

Trattore in fiamme: colonna di fumo nero visibile dal centro di Brescia https://t.co/KmLwYe3NAR pic.twitter.com/Ayu4RNvlBo — Bresciaoggi (@BresciaOggiIT) September 6, 2023













