Tre donne uccise con la balestra: sono la moglie e le figlie di un cronista della Bbc/ Orrore nel Regno Unito

È Kyle Clifford l’uomo sospettato di aver ucciso tre donne lunedì sera, nella stessa casa delle vittime nel Regno Unito e più nel dettaglio nell’Hertfordshire: il 26enne è stato arrestato dopo una lunga ricerca che la polizia inglese ha messo in atto nella zona di Enfield, sobborgo nel nord di Londra. L’uomo, ferito, è stato trasferito al Royal London Hospital: non sarebbe stato ferito dalle forze dell’ordine, che hanno precisato di non aver utilizzato armi da fuoco per fermarlo. L’uomo è accusato di aver ucciso le tre donne con una balestra: le vittime avevano 61, 28 e 25 anni.

Le tre vittime sono le figlie e la moglie del commentatore della Bbc John Hunt, che si occupa di sport: le due giovani si chiamavano Louise e Hannah, mentre la moglie Carol. Le tre donne sono state uccise nell’Hertfordshire, nella cittadina di Bushey, come sottolinea la Bbc. Dietro al terribile crimine ci sarebbero motivazioni di tipo sentimentale: secondo i media inglesi, infatti, Kyle Clifford sarebbe stato in passato fidanzato con la 25enne Louise e avrebbe dunque sterminato l’intera famiglia della giovane per sentimento di vendetta.

Tre donne uccise a colpi di balestra: orrore nel Regno Unito

Kyle Clifford, originario di Enfield, lavora come guardia giurata e nel 2022 ha fatto parte della British Army per un breve periodo, come spiegato dalla stessa Bbc. Il padre e marito delle tre donne uccise dal 26enne è invece John Hunt, commentatore di corse per la Bbc: l’uomo stava lavorando all’ippodromo di Lingfield Park al momento dell’omicidio. Una volta tornato a casa, Hunt si è trovato di fronte all’orribile scena della moglie e le due figlie senza vita, uccise a colpi di balestra.

I consiglieri locali dell’Hertfordshire Louise Nicolas, Alan Matthews e Paul Richards, hanno spiegato che l’intera comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Per ore la polizia ha cercato l’uomo prima di arrivare a individuare il 26enne: per la ricerca e poi la cattura sono stati impiegati agenti armati e squadre di ricerca specializzate, che hanno setacciato la contea inglese e il sobborgo londinese di Enfield prima di trovare l’uomo.

