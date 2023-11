“Tre famosi ex di Amici tra i Big di Sanremo 2024″/ Spoiler sul Festival: spunta anche icona degli anni ’80

Sanremo 2024, tre ex di Amici molto famosi nel cast del Festival?

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2024. Agli inizi di febbraio Amadeus dà il via alla kermesse canora più attesa dell’anno, e in attesa della rivelazione dei Big in gara, che arriverà domenica 3 dicembre durante il TG1 delle 13.30, il conduttore ha già annunciato la presenza di Marco Mengoni come co-conduttore e ospite speciale in una serata, quella di Giovanni Allevi nella serata del 7 febbraio e il nome dei nuovi conduttori del PrimaFestival: Paola e Chiara con gli inviati speciali Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Tornando però ai Big, nelle ultime ore sono tantissime le indiscrezioni su chi calcherà il palcoscenico dell’Ariston, ed è Davide Maggio a dare per ormai certi i nomi di tre ex allievi di Amici di Maria De Filippi, oggi star della musica italiana.

Angelina Mango, i The Kolors e Annalisa e non solo al Festival di Sanremo 2024 secondo gli ultimi spoiler

Di chi si tratta? Ecco i nomi fatti dalla fonte: Angelina Mango, i The Kolors e Annalisa. Tre nomi che arrivano da un anno di grandi successi e soddisfazioni, che potrebbero dunque essere coronate proprio a Sanremo 2024. D’altronde la stessa Annalisa non aveva fatto mistero della volontà di tornare all’Ariston: “Se ho pensato al ritorno al Festival? Vabbè diciamo che un pensierino a Sanremo lo facciamo tutti e l’ho fatto anche io lo ammetto. Poi Sanremo diventa sempre più forte. Però se tornerò dipende dal pezzo, se ne avrò uno giusto ci proverò.” le sue parole in un’intervista di poco tempo fa.

Ma non è tutto: a Sanremo 2024 dovrebbero esserci anche Il Volo e Geolier, mentre si vocifera della possibile partecipazione di Marcella Bella, icona degli anni ’80.











