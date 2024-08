Angelina Mango non è solo la figlia di Pino Mango. La giovane, fin da subito, si è scrollata di dosso questo dettaglio sulla sua vita privata e Angelina Mango ha fatto parlare solo la sua musica. Di fatti, dopo la su esperienza nella scuola di Amici – dove è arrivata seconda ma prima nella categoria di canto –, ha saputo re-inventare la sua immagine e focalizzare le energie su altro. Oggi è una vera e propria stella, capace di andare ben oltre il nome che porta. È supportata dalla madre e dal suo fidanzato, con il quale convive e che è nella sua stessa band.

La vita privata di Angelina Mango può anche essere un particolare ingombrante, ma non appena arriva sul palco, il pubblico viene contagiato dalla sua forza e dalla sua vitalità. E ha anche una voce molto potente che ha fatto ben sentire sia a Sanremo – dove a vinto con “La Noia” – e dei diversi palcoscenici dell’estate – dove ha promosso il suo nuovo “Melodramma“-. Nelle tante interviste, però, Angelina Mango tesse sempre le lodi del suo fidanzato che per lei è una sorta di ancora di salvezza e una scarica di adrenalina.

Angelina Mango, chi è il fidanzato Antonio Cirigliano

“Non è molto loquace, ma quando suona ti butta addosso una quantità di emozioni che non puoi schivare. Mi ha conquistata così. E ora conviviamo”, così lo ha descritto Angelina Mango in un’intervista che ha rilasciato a Vanity Fair che è stata riportata poi da Today.it. Il suo nome è Antonio Cirigliano ed è un bassista. Si conoscono da molto tempo e ancor prima che Angelina Mango entrasse nella scuola di Amici. Sono fidanzati da più di due anni e attualmente convivono.

A unirli, oltre che un sentimento puro e semplice, anche la voglia di vivere e di sperimentare insieme nuove forme di espressioni musicali. Antonio è di poco più grande rispetto ad Angelina Mango. Ha 24 anni è originario di Potenza, suona la chitarra e spesso, o meglio il più delle volte, accompagna proprio Angelina durante i suoi concerti. Per il resto non si sa molto altro, visto che Antonio è abbastanza riservato e anche sul suo profilo Instagram non ama condividere molti contenuti in cui compare con la sua ragazza.

Angelina Mango, idolo di una nuova generazione

Che Angelina Mango sia una cantante molto attiva, è un dato di fatto. Alla sua età è già volta a Sanremo e all’Eurovision, ha milioni di streaming alle spalle e un album di debutto che è stato accolto molto positivamente dalla critica. “Sono libera, proprio come la mia generazione”, ha confessato a Vanity Fair. “È aperta ed è elastica. Affronta ogni argomento senza vergogna: i traumi, i disagi, l’amore, i sentimenti”, aggiunge. “E poi, scende in piazza, preferisce uscire invece che frequentarsi online, va ai concerti piuttosto che chiudersi in un mondo virtuale”.