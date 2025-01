Tre letti, due bagni, un fantasma, film Hallmark su Rai 2 diretto da Kevin Fair

Mercoledì 1 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2 alle 15:45, la commedia romantica e fantastica Tre letti, due bagni, un fantasma. La regia è di Kevin Fair, i cui recenti film sono Un desiderio sotto l’albero, A passo di danza e Wedding every weekend. Si tratta di una produzione canadese del 2023 per il famoso canale romantico Hallmark Channel.

Nel cast del film Tre letti, due bagni, un fantasma ci sono Julie Gonzalo, attrice argentina che si fa conoscere al pubblico con la partecipazione al film Quel pazzo venerdì, con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. Nel 2011 le viene affidato un ruolo nella serie Dallas dove interpreta la figlia di Cliff Burner. Il protagonista maschile di Tre letti, due bagni, un fantasma è invece Chris McNally, conosciuto dal pubblico per aver vestito il ruolo di Lucas Bouchard in Quando chiama il cuore. Il ruolo più importante è tuttavia quello del fantasma, interpretato da Madeleine Arthur, conosciuta per Big Eyes, il film biografico di Tim Burton.

La trama del film Tre letti, due bagni, un fantasma: un’anima incastrata in una villa

In Tre letti, due bagni, un fantasma, siamo negli anni Venti. La storia inizia con la festa di compleanno di Ruby e gli invitati vestiti con costumi di Halloween. Charlie incontra la ragazza che gli dice di amarlo ma di non poterlo sposare perché troppo povero. C’è un salto temporale di cento anni e la villa di Ruby viene messa in vendita. Ad occuparsi della negoziazione è l’agente immobiliare Anna Hallmark. La casa è rimasta vuota per 70 anni, Anna va a visitarla e trova il suo rivale in affari Terence che le dice che l’abitazione è infestata dai fantasmi.

Anna non si lascia intimidire e continua a sistemare l’annuncio. Tuttavia cominciano ad aprirsi e a chiudersi le porte da sole. La donna sale di sopra e trova Ruby. Anna crede che sia uno scherzo di Terence e lo affronta, lasciando il collega incredulo. Dopo aver sentito un boato in casa, Anna entra nel soggiorno e trova Ruby che si sta rilassando su una chaise longue. Hanno un breve battibecco su chi è il proprietario della casa, finché Ruby sbotta e le rivela di essere un fantasma.

A quanto pare Anna è l’unica a vedere il fantasma, non può chiedere aiuto nemmeno al suo ex Elliot. La donna cerca informazioni su Ruby e scopre che è morta nel suo 25esimo compleanno per un incidente d’auto. Il fantasma le rivela che non è disposto ad andarsene fino a quando lei non si riconcilierà col suo ex…