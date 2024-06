Big Eyes, Rai 3/ Trama e cast del film su un vero scandalo nella storia dell’arte, oggi 23 giugno 2024

Il cast del film Big Eyes, diretto da Tim Burton

Domenica 23 giugno 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 14:30, il film biografico del 2004 dal titolo Big Eyes.

La pellicola narra la storia vera della pittrice Margaret Keane e di suo marito Walter Keane. Alla regia il celebre film maker Tim Burton, che nel corso della sua brillante carriera ha lavorato a numerosi progetti di successo, tra cui Edward Mani di Forbice, Il mistero di Sleepy Hollow e Il pianeta delle scimmie. Le musiche hanno invece la firma del noto compositore e cantante Danny Elfman, diventato famoso proprio grazie alla sua collaborazione con Burton in numerosi lavori, tra cui Beetlejuice – Spiritello porcello, Edward mani di forbice e Batman – Il ritorno.

La protagonista femminile del film Big Eyes è interpretata dall’attrice statunitense Amy Adams, nota per le sue interpretazioni in film come Come d’incanto e The Fighter. Al suo fianco l’attore Christoph Waltz, vincitore del Premio Oscar per la sua interpretazione in Bastardi senza gloria e Django Unchained. Nel cast di Big Eyes anche: Krysten Ritter, Danny Huston, Terence Stamp e Jason Schwartzman.

La trama del film Big Eyes: la vera storia di un’artista che lotta per i diritti delle sue opere

Big Eyes narra la storia di Margaret Ulbrich (Amy Adams), una donna dal carattere deciso e dal pensiero anticonvenzionale, che non teme di sfidare l’opinione pubblica degli anni ’60 lasciando suo marito e iniziando una nuova vita da sola con la figlia Jane.

La donna è ospite della sua migliore amica, Dee-Ann (Krysten Ritter), e inizia a cercare un lavoro cercando di sfruttare il suo grande talento nella pittura.

I suoi disegni vengono notati da Walter Keane (Christoph Waltz), che resta folgorato dalla personalità che traspare dalle opere.

Tra i due inizia una frequentazione e l’uomo si dimostra sempre più interessato allo stile di Margaret, che si contraddistingue per i personaggi disegnati con occhi giganteschi.

Un giorno il padre della bambina bussa alla porta della protagonista chiedendone la custodia esclusiva dato che la donna è una madre single, ma Walter è subito pronto a correre in aiuto di Margaret e le chiede così di sposarlo. Nonostante Dee-Ann nutra qualche sospetto, Margaret è felice di accettare la proposta.

Ben presto, però, le bugie raccontate dall’uomo vengono alla luce, soprattutto quando l’uomo inizia a fare valere i suoi diritti sulle opere di Margaret, spacciandole per sue.

Tra i due inizia così una terribile battaglia in tribunale che li porterà a dipingere davanti alla corte per dimostrare chi è il vero autore delle opere con i grandi occhi. Riuscirà Margaret a fare valere i propri diritti nonostante sia una donna sola?

