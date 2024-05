Tre militari Gdf morti a Sondrio durante esercitazione/ Caduti nel vuoto mentre si stavano arrampicando

Tragedia ieri in Lombardia, precisamente in Val Masino, in provincia di Sondrio, dove tre militari della SAGF, il soccorso alpino della guardia di finanza, sono morti. I loro corpi, come riferisce Il Giorno, sono stati recuperati ai piedi di uno sperone roccioso, e sono tutti originari della Valtellina, leggasi il 32enne Luca Piani, il 25enne Alessandro Pozzi e il 22enne Simone Giacomelli.

I tre sono caduti mentre si stavano arrampicando sul Precipizio degli Asteroidi, in Val di Mello, che è uno dei posti più frequentati da coloro che svolgono l’arrampicata, e l’incidente sarebbe avvenuto alle ore 13:00 di ieri, mercoledì 29 maggio 2024, durante un’esercitazione. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi, che sono giunti sul luogo nel giro di pochi minuti, a cominciare dagli uomini del 118 e dei carabinieri. In seguito, quando si è purtroppo appurato che per i tre militari della guardia di finanza non vi fosse più nulla da fare, si è recato sul luogo anche il magistrato di turno della procura di Sondrio.

TRE MILITARI GDF MORTI A SONDRIO DURANTE ESERCITAZIONE: ALCUNE INFO SULLE VITTIME

Stando alla ricostruzione effettuata da chi indaga, una delle due cordate sarebbe precipitata in quanto la roccia avrebbe ceduto all’improvviso mentre i tre stavano scalando durante un allenamento, facendoli precipitare nel vuoto.

Le vittime, come detto sopra, sono tre ragazzi giovanissimi e tutti originari della provincia di Sondrio; Giacomelli e Pozzi erano in servizio per il Sagf di Madesimo, mentre Piani lavorava alla stazione Sagf di Sondrio. Piani, classe 1991, si era arruolato nel 2013 e aveva anche un figlio di 3 anni, mentre Pozzi, classe 1999, era entrato nella Gdf nel 2022, infine Giacomelli, classe 2011, si era arruolato soltanto due anni fa, nel 2022.

TRE MILITARI GDF MORTI A SONDRIO DURANTE ESERCITAZIONE: LE PAROLE DI MATTARELLA E MELONI

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dopo la tragedia a cominciare da quello del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto inviare il proprio messaggio al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di C.A. Andrea De Gennaro: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia dei tre finanzieri che oggi hanno perso la vita nel corso di una esercitazione in Val di Mello nella provincia di Sondrio. In questa dolorosa circostanza- ha aggiunto Mattarella- desidero esprimere a Lei, Signor Comandante Generale, e alla Guardia di Finanza, la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”.

Così invece il presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha affidato le sue parole ai social: “Apprendo con dolore – scrive in un post la leader dei Fratelli d’Italia – la notizia che riguarda tre finanzieri del Soccorso Alpino deceduti oggi in un drammatico incidente avvenuto nella zona di Val Masino, in provincia di Sondrio, mentre stavano effettuando un’esercitazione. Alle famiglie dei tre giovani militari esprimo il mio profondo sentimento di cordoglio insieme alla mia più sentita vicinanza ai colleghi e alla Guardia di Finanza”.











