Tre piani, Rai 3/ Curiosità, trama e cast del film di Nanni Moretti in diretta streaming su Raiplay

Tre piani, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

E’ interessante andare a scovare le curiosità del film drammatico Tre piani, in onda oggi su Rai 3 e contemporaneamente in diretta streaming video su Raiplay. La pellicola è anche disponibile gratuitamente sulla piattaforma e si

trova anche in abbonamento su Amazon Prime Video. Le riprese del film Tre piani sono state effettuate principalmente a Roma nel giro di un paio di mesi. La presentazione in anteprima è avvenuta nel corso della settantaquattresima edizione del Festival di Cannes, nel luglio del 2021, mentre è arrivato al cinema il successivo 23 settembre. Da sottolineare che la presentazione della pellicola ha ottenuto un certo successo allo stesso festival del cinema francese, con una standing ovation durata ben undici minuti.

Tre piani, diretto da Nanni Moretti

Martedì 23 aprile, in prima serata su Rai 3, alle ore 21,30, prevede la messa in onda del film del 2021 Tre piani. Si tratta di una pellicola italiana di genere drammatico diretta da Nanni Moretti, con soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da Eshkol Nevo, mentre la sceneggiatura è stata rivista dallo stesso regista in collaborazione con Valia Santella e Federica Pontremoli. Il regista è qui al suo penultimo film, che precede il bellissimo Il sol dell’avvenire, del 2023, dopo aver realizzato opere diventate dei veri e propri cult per la cultura italiana come Ecce Bombo, Bianca, Palombella Rossa, Il caimano e altri.

Tre piani è una produzione firmata da Rai Cinema in collaborazione con Fandango, Sacher Film e Le Pacte mentre la distribuzione ai botteghini è stata curata da 01 Distribution. Il montaggio è di Clelio Benevento con le musiche di Franco Piersanti mentre la scenografia è stata curata da Paola Bizzarri.

Nel cast del film Tre piani, oltre al sempre presente Nanni Moretti, c’è il meglio del cinema nostrano: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti e Alessandro Sperduti.

La trama del film Tre Piani: tre storie drammatiche di vita quotidiana

In Tre Piani ci troviamo a Roma, in un quartiere borghese, dove c’è un palazzo che dispone appunto di tre piani. Al primo vive una coppia, Lucio e Sara, che deve occuparsi di una bambina di nome Francesca. Sullo stesso piano vive anche una coppia di anziani di nome Renato e Giovanna, alle prese con le difficoltà di questa fase della vita e in particolare con una patologia particolarmente invalidante come la demenza senile.

Nonostante questo, Lucio e Sara, per via delle rispettive esigenze lavorative non perdono occasione per affidare all’anziana coppia la piccola Francesca. Quest’ultima, con Renato che è affetto da demenza senile, spesso e volentieri escono per fare delle splendide passeggiare. In una di queste esperienze però l’uomo perde l’orientamento e così non rientrano per diverse ore mettendo in allarme i genitori e la moglie di lui.

Alla fine si occuperà della vicenda Lucio che riesce a ritrovarli, mentre sono tranquillamente seduti su una panchina in un parco. Lucio nota uno strano comportamento da parte di Renato che lo indirizza a temere delle molestie sessuali sulla bambina. Questa diventerà una vera e propria ossessione.

Al secondo piano vivono Giorgio e Monica, quest’ultima alle prese con la prima maternità. Il marito è un ingegnere spesso fuori città per lavoro e Monica vive la sua solitudine, con una bambina da accudire, e la paura di avere gli stessi problemi che portarono alla pazzia sua madre. Inizia ad avere delle allucinazioni e Giorgio si rende conto di non potersi più assentare da casa troppo a lungo.

Al terzo e ultimo piano vivono due giudici, marito e moglie, Dora e Vittorio. Un giorno il figlio Andrea ha un incidente dovuto allo stato di ebbrezza e investe e uccide una donna. Inizia così uno scontro tra il padre, che ritiene che il figlio debba essere processato e pagare per ciò che ha fatto, e il figlio che chiede ai genitori di essere salvato dal carcere. Dora difende Andrea, ma Vittorio le chiederà di scegliere tra lui e il figlio.

