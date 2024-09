Genitori Tredici Pietro, chi sono Gianni Morandi e Anna Dan

Gianni Morandi e Anna Dan sono i genitori di Tredici Pietro, il terzo figlio nato dalla coppia. Pietro è un giovane cantante rapper e all’inizio ha sofferto la classifica etichetta di figlio di, ha cercato sempre di costruirsi una carriera in maniera individuale, senza badare troppo a nomi e cognomi di famiglia. Oggi le cose sono cambiate, visto che il cantante ha ammesso come sia stato complicato scrollarsi di dosso l’etichetta e tantomeno rompere con il passato: Io ho sempre cercato di fare le cose per conto mio perché non volevo dipendere da quella cosa del figlio di, è una cosa che ho sempre negato, invece adesso inizio ad accettarla… Ho 25-26 anni, è finita quell’epoca, adesso si accetta e basta”. Essere figli di Gianni Morandi, una colonna portante della musica italiana, non è stato facile da accettare soprattutto nel momento in cui il giovane rapper ha deciso di fare carriera per conto suo, ma oggi Tredici Pietro ha imparato a gestire e accettare la situazione.

“Essere “figlio di Gianni Morandi” non è un peso, ma una cosa di cui andare fieri” ha detto sui genitori Tredici Pietro svelando di aver sempre cercato di trarre il bene da questa situazione.

Tredici Pietro e il rapporto con i genitori Gianni Morandi e Anna Dan

Dall’amore tra Gianni Morandi e Anna Dan è nato Tredici Pietro, il solo ed unico figlio della coppia, il terzo del cantautore italiano, Pietro è un ragazzo energico e ha deciso di seguire le orme del padre, anche se il suo genere musicale è differente da quello di Gianni Morandi. Nonostante la fama e la grande popolarità dei genitori di Tredici Pietro, Gianni Morandi e Anna Dan, il giovane ha cercato sempre di farsi conoscere con la sua musica. “Ho sempre dribblato il lavoro mio padre perché mi sono messo in cerca di una mia strada e identità” – ha detto in una vecchia intervista ai microfoni di Radio Deejay.

Oggi tra i tanti sogni nel cassetto, Tredici Pietro sogna un duetto con il padre: “Per me sarebbe un sogno suonare insieme a mio padre” le parole sui genitori di Tredici Pietro che ha poi chiesto calma e tempo per dimostrare di che pasta è fatto.