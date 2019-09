Gianni Morandi e Anna Dan/ Dolce dedica: “L’isola è più bella se c’è lei!”

Gianni Morandi sta registrando la terza stagione de L’Isola di Pietro. Tra un ciak e l’altro, ha deciso di scattarsi un bel selfie in compagnia della moglie Anna: “L’isola è più bella, se c’è lei…”, ha scritto. La dedica d’amore è stata accolta con gioia dagli estimatori, tanto da ricevere tanti messaggi di affetto. “Siete proprio una bella coppia vi abbraccio”, “Siete la coppia più bella del mondo”, “Ciao Gianni! Adesso sei completo arriva l’altra metà, il sorriso è di felicità… Un abbraccio a voi”. A 73 anni Morandi è inarrestabile. Chi gli dà tanta carica? “Anna. Quando la conobbi, mi fece perdere la testa” ha confidato intervistato da Donna Moderna. “E tra noi c’è ancora una chimica pazzesca”. Il cantante e sua moglie Anna Dan stanno insieme da oltre 23 anni e sembrano due sposini. “È un miracolo dell’amore. Quando l’ho incontrata avevo già 50 anni ed ero divorziato da un pezzo (da Laura Efrikian, con cui ha avuto i figli Marianna e Marco, ndr). Tra noi scoppiò qualcosa di particolare, mi fece perdere la testa”.

Gianni Morandi e Anna Dan: amore senza fine

Dopo il colpo di fulmine, Gianni Morandi e la moglie Anna Dan sono maturati e andati avanti: “Ma sempre con allegria e una chimica pazzesca. Non ho mai avuto voglia di tradirla. Un incontro fortunato. Anche per la mia professione. Grazie alla forza che mi ha dato Anna ho fatto tanti dischi, condotto 2 Festival di Sanremo e oggi sono perfino nel mondo dei social”, ha confidato ancora intervistato da Donna Moderna. Insieme hanno anche un figlio, Pietro conosciuto come “Tredici Pietro”, trapper di successo. Diventare padre in età adulta lo ha reso diverso: “I primi 2 figli li avevo cresciuti pensando al mio, un uomo all’antica con una idea di disciplina rigidissima. Con Pietro invece sono stato più morbido, chissà se ho sbagliato…”. Nel frattempo in Sardegna, proseguono le riprese della terza stagione de L’Isola di Pietro. La fiction TV dovrebbe tornare tra la fine di ottobre ed i primi di novembre. Secondo SuperGuida TV, in realtà ci sarebbe già una data ufficiale: “Noi possiamo annunciarvi in esclusiva che la prima puntata verrà trasmessa il prossimo 18 ottobre 2019. L’appuntamento con le fiction, pertanto, sarà il venerdì sera”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA