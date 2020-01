Treni, guasto linea Orte-Roma Termini/ Rfi: cancellazioni e ritardi fino a un’ora

Inizia con un lunedì nero sul piano dei trasporti la nuova settimana e non per uno dei tanti sciopero ma in seguito al guasto dei treni verificatosi sulla linea tra Orte e Roma Termini. I pendolari hanno avuto un pessimo inizio, questa mattina 13 gennaio, essendosi ritrovati a dover far fronte ad un vero e proprio caos, in seguito alla soppressione di alcuni convogli e agli infiniti ritardi anche fino ad un’ora annunciati da Rfi. Secondo quanto reso noto dal quotidiano Il Messaggero, il guasto della linea che collega le due stazioni di Orte e Roma Termini si sarebbe verificato sul treno da Viterbo delle ore 7.45. Il convoglio in questione è stato cancellato. Arrivato in perfetto orario alla stazione do Orte, i passeggeri sono regolarmente saliti a bordo del treno ma poco dopo è stato diffuso tramite gli altoparlanti il messaggio di avvenuta soppressione dello stesso a causa di un guasto.

Treni, guasto linea Orte-Roma Termini: ritardi fino a 60 minuti

I treni non annullati, sono stati bloccati a Orte ed i passeggeri coinvolti sono stati dirottati su un Intercity e su un treno regionale proveniente da Perugia. I due convogli sono stati a lungo fermi sui binari prima della partenza, a causa della grande presenza di viaggiatori ed in attesa di ulteriori notizie. Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha parlato di “inconveniente tecnico” agli impianti di circolazione di Roma Termini dalle 6,55 tale da determinare un rallentamento della circolazione dei treni nel nodo di Roma “con ritardi fino a 60 minuti”. La stessa azienda ha precisato che “prosegue la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza”. Intanto Atac ha fatto sapere che i treni soppressi sono stati il treno 46 delle ore 9.30 da Flaminio, il treno 45 delle ore 10 da Montebello. Intanto poco alla volta la situazione sta tornando seppur lentamente alla normalità ma non sono tuttavia mancati i forti disagi per migliaia di pendolari.

