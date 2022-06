Trenitalia, da oggi orari estivi 2022/ Cosa cambia: più offerte, promo e collegamenti

Debuttano oggi i nuovi orari estivi dei treni. Al via questa domenica 12 giugno 2022, con la Summer Experience di Trenitalia, che è l’offerta estiva con servizi e promozioni per incentivare il turismo. Un nuovo piano di servizi per un’utenza che cresce fortemente in estate. Sono oltre 240 le Frecce che circoleranno ogni giorno, con più fermate per garantire collegamenti capillari. Più collegamenti e fermate anche per i 124 treni Intercity Giorno e Notte che viaggiano sul territorio nazionale. Ma aumentano con gli orari estivi anche collegamenti e fermate per i 6.800 treni Regionali, con la conferma dei collegamenti Line per raggiungere le migliaia di località italiane e Link (treno+autobus o treno+nave). Sono tante le soluzioni fornite da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est per raggiungere le località di mare italiane senza lo stress di mezzi privati. Ad esempio, è possibile raggiungere in treno o con soluzioni treno + autobus la costa ligure, la riviera Adriatica e le località che affacciano sul Tirreno dalla Toscana alla Calabria. Inoltre, sono stati potenziati anche i collegamenti in Sicilia e su tutta la costa jonica.

Ma ci sono anche le Frecce che consentono di raggiungere le località turistiche intorno alle montagne. Aumentano altresì treni e collegamenti con l’estero, anche rispetto al periodo pre-pandemia, col Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, ma anche con gli Eurocity e gli Euronight per Svizzera, Austria e Germania. Migliora anche l’integrazione con altri mezzi di trasporto: questo è il caso della bici, visto che ci sono oltre 20mila posti al giorno a disposizione sui convogli di Trenitalia.

ORARI ESTIVI TRENITALIA, PIÙ COLLEGAMENTI FRA GRANDI CITTÀ

Trenitalia punta anche sull’unione delle tre porte di accesso in Italia: stazioni ferroviarie, aeroporti e porti. Ciò è possibile anche con l’introduzione di Frecce tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Napoli, che si aggiungono a quelle da/per Venezia, Padova, Bologna, Firenze. Con i nuovi orari estivi, Trenitalia potenzia anche l’offerta di Frecce tra Milano e Roma, arrivando a 86 treni al giorno. Novità dell’estate 2022, il ritorno del Frecciarossa nella stazione di Milano Porta Garibaldi, cuore commerciale della metropoli. Ma più frequenti anche i collegamenti tra Napoli e Milano, con un’offerta complessiva di 67 treni al giorno. Più veloci i collegamenti tra Napoli e Roma: poco più di un’ora da Napoli Centrale, solo 53 minuti dalla stazione di Napoli Afragola. Ci sono poi 31 treni al giorno tra Torino e Roma e 24 tra Torino e Napoli.

Inoltre, parte la sperimentazione di un servizio per eseguire il check-in passeggeri e bagagli direttamente nella stazione ferroviaria di partenza. Ma c’è simbiosi anche con il mondo dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, oltre che dello sport: Trenitalia, ad esempio, porta i fan ai grandi concerti musicali in Italia e affianca i più importanti eventi sportivi dell’estate. Non vengono trascurati neppure gli amici a quattro zampe, anzi anche quest’anno viene sostenuta la campagna contro l’abbandono die cani. Infatti, fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe possono viaggiare gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. Nessun limite di fascia oraria per il cane al guinzaglio sui treni Regionali: il biglietto è acquistabile anche sui canali digitali ed è ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Ma gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.











