Treno deragliato a Carnate sulla Lecco-Milano/ 3 feriti: carrozze invadono la strada

Caos in Brianza sulla linea Lecco-Milano dove un treno diretto verso Arcore è deragliato nei pressi della stazione di Carnate causando il ferimento di almeno due macchinisti e un passeggero (che però risulta dalle prime informazioni dei media locali già allontanatosi dal luogo dell’incidente). Attorno alle 11.59 il treno Trenord nella stazione FS Carnate-Usmate (Monza) secondo le informazioni date dal 118 ha visto ben 4 carrozze rovesciarsi sui binari invadendo anche la strada appena fuori dalla stazione: a bordo pare ci fossero solo tre persone, il macchinista, il capotreno e un passeggero che risultano tutti feriti non gravi. Come spiega Repubblica, il passeggero avrebbe rotto il finestrino dopo il deragliamento ed è uscito immediatamente allontanandosi dalla stazione di Carnate.

TRENO DERAGLIATO IN BRIANZA: CARROZZE INVADONO STRADA

«Più carrozze, secondo le prime notizie, si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco», spiega il servizio Areu nelle prime informazioni emerse sull’incidente di Carnate. La circolazione ferroviaria di Trenord è stata bloccata sulle linee per Monza con stime su ritardi per almeno 60 minuti: al momento ancora non è chiara la dinamica del deragliamento, si sa solo che è avvenuta all’interno della stazione – come documentano le prime immagini dei testimoni sui social – e che non vi sono feriti gravi per fortuna. Occorrerà del tempo per rimuovere le carrozze rimaste sui binari perciò è ipotizzabile che i ritardi su alcune linee possano superare notevolmente i 60 minuti finora stimati da Trenord.

#Lombardia, #treno deragliato della Milano – Lecco a #Carnate: circolazione bloccata sulle linee per Monza. Sarebbe rimasto ferito in maniera lieve il macchinista del treno#19agosto pic.twitter.com/SBkxFgEVqT — carla signorile (@carlasignorile) August 19, 2020





