Treno deragliato: allarme sostanze pericolose/ Evacuata contea di Montgomery, USA

Nella mattinata di oggi un treno è deragliato nella contea americana di Montgomery, appena fuori Filadelfia, nello stato della Pennsylvania. L’incidente è avvenuto attorno alle 4:50, quando circa una quindicina dei 40 vagoni del treno sono usciti dai binari. Immediato, però, è stato attivato lo stato d’emergenza Hasmat di livello 2, portando le autorità locali a disporre l’evacuazione dell’area circostante per il possibile pericolo di fuoriuscita, dai vagoni, di sostanze pericolose. Non è ancora chiara la causa per cui il treno è deragliato, né l’effettiva natura delle sostanze pericolose, ma le autorità sono attualmente all’opera per indagare e per far rientrare l’allarme, permettendo ai residenti di riprendere le loro attività.

Treno deragliato: l’allarme per le possibili fuoriuscite di sostanze pericolose

Insomma, il treno è deragliato nella mattinata di oggi, portando all’immediata risposta da parte delle autorità competenti. Era noto che la locomotiva trasportasse, in parte dei suoi 40 vagoni, delle sostanze potenzialmente pericolose, la cui natura però non è stata resa nota, forse per evitare eventuali allarmismi. Secondo l’azienda che aveva fatto partire il treno non vi sarebbero fortunatamente feriti, mentre anche l’allarme per la fuoriuscita delle sostanze sarebbe rientrato.

Le evacuazioni disposte in seguito al treno deragliato sarebbero, dunque, state preventive, e si esclude che nelle prossime ore ne seguiranno altre, anche se non è noto quando le persone potranno riaccedere in sicurezza alle loro abitazioni. Da alcune foto diffuse dopo l’incidente si era notata la fuoriuscita di una sostanza bianca da una delle autocisterne coinvolte, ma dalle indagini della polizia si è presto appurato che fossero solamente “pallini di silicone che non rappresentano un rischio per la comunità”. Non è chiaro, per ora, come mai il treno sia deragliato, ma le indagini sarebbero già in corso, mentre il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha espresso, su Twitter, la sua preoccupazione, sottolineando di star seguendo gli sviluppi da vicino.

