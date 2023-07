Treno Frecciarossa Milano-Salerno bloccato per oltre due ore/ Malori a bordo per il caldo

Un treno Frecciarossa partito da Milano e diretto a Salerno è rimasto bloccato a Orvieto per oltre due ore e mezza a causa di malori avvertiti da diversi passeggeri a bordo a causa del caldo. Quando era giunto all’altezza di Allerona, in provincia di Terni, il treno ha riportato un guasto, restando senza elettricità e senza neppure aria condizionata. Quindi, i passeggeri hanno cominciato a soffrire il caldo e ci sono stati malori. Il treno Frecciarossa 9527 era partito regolarmente dalla stazione Centrale di Milano alle ore 10:10 e sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 16:06, invece i passeggeri hanno avuto a che fare con diversi disagi per quattro ore. Tanti turisti sono stati trasferiti su un altro treno e si sono rimessi in viaggio verso le rispettive destinazioni. Ma il blocco del treno Frecciarossa Milano-Salerno ha causato molti ritardi ai tanti treni in viaggio sulla linea Alta Velocità Firenze-Roma, uno degli snodi principali della rete ferroviaria italiana.

«Il treno si è fermato alle porte di Firenze perché, così ci avevano detto, c’erano persone non autorizzate sui binari. Così abbiamo accumulato un ritardo di un’ora e 40 minuti. Poi siamo ripartiti e sembrava che andasse tutto bene», ha raccontato una viaggiatrice, Stella Maris, al Corriere. Poi c’è stato il nuovo stop nella campagna umbra. «Il treno si è fermato alle 14.35 e un addetto del personale viaggiante mi ha detto che quello tra Bologna e Firenze era stato un problema di niente, mentre quest’altro era serio perché c’è stato un guasto al pantografo».

TRENO BLOCCATO E RITARDI SULL’ALTA VELOCITA’

La situazione si è fatta subito critica a causa del caldo. I bagni poi non erano più utilizzabili e solo dopo molto tempo le porte del treno sono state aperte per favorire un po’ di areazione. Alla fine è arrivato un messaggino ai viaggiatori, informati del fatto che a seguito di un inconveniente tecnico al treno, sarebbe stato effettuato un trasbordo in linea su un nuovo treno Frecciarossa. Dopo oltre due ore e mezza, intorno alle 17:10, il treno di soccorso è arrivato da Roma, sul binario a fianco di quello fermo. L’operazione di trasbordo è stata effettuata attraverso scalette di collegamento sistemate nelle carrozze di testa e di coda del treno Frecciarossa Milano-Salerno.

Polizia e Protezione civile di Orvieto sono intervenute in aiuto, fornendo anche bottiglie d’acqua ai passeggeri. A questi problemi si sono aggiunti poi quelli legati alle coincidenze ormai perse di molti viaggiatori diretti a Ischia o alle Isole Eolie, con collegamenti non sempre garantiti quotidianamente dai traghetti. Rfi in una nota ha spiegato che i treni Frecciarossa 9527 Milano Centrale-Salerno e Frecciarossa 9587 Torino-Reggio Calabria Centrale hanno accumulato ritardi superiori a 120 minuti, invece il Frecciarossa 9425 Venezia Santa Lucia-Napoli Centrale, il Frecciarossa 9643 Milano Centrale-Napoli Centrale e il Frecciarossa 8576 Roma Termini-Genova Piazza Principe sono stati instradati sulla linea convenzionale con un maggior tempo di percorrenza superiore a un’ora.











