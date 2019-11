Trieste, Libero Foti sgozzato e ucciso/ 75enne in un sacco, si indaga sulla compagna

Il mistero del delitto di Libero Foti ‘sbarca’ anche in tv a Pomeriggio 5 dopo che due giorni fa la macabra scoperta in un balcone di Trieste ha dato il via a indagini approfondite per cercare di capire chi e perché abbia ucciso quel 75enne che viveva nel suo appartamento Ater (casa popolare) in via del Veltro, nel rione di San Giacomo. A scoprire il cadavere è stata la vicina dopo aver notato del sangue che spuntava sul suo balcone e proveniva da quello dell’abitazione al piano di sopra: dato l’allarme, gli inquirenti hanno trovato il cadavere di Libero Foti in evidente stato di decomposizione da tempo chiuso in un sacco nero di nylon con la gola sgozzata. L’autopsia dovrà garantire al 100% cosa abbia ucciso il povero pensionato, ma al momento le ricerche si stanno concentrando sulla compagna dell’anziano triestino – Olena, donna 67enne di origini ucraine – che risulta irrintracciabile da giorni, da quando ha lasciato l’appartamento nel Rione di Trieste. Ieri pomeriggio, dopo i primi esiti della Scientifica, il procuratore capo Mastelloni ha parlato di «omicidio eseguito con modalità efferate», promettendo una rapida risoluzione del “mistero” nato a Trieste dalla notte di sabato scorso.

CADAVERE IN UN SACCO A TRIESTE: MISTERO SUL DELITTO FOTI

Libero Foti è stato sgozzato, ucciso, chiuso in un sacco e nascosto sul balcone per farlo trovare il più tardi possibile dagli inquirenti: per questo motivo il procuratore sospetta in primis della donna che fino a poco tempo fa viveva in casa con Libero e che, secondo i vicini, negli ultimi tempi aveva più volte manifestato insofferenza per la convivenza con urla e strepitii contro l’anziano pensionato. L’abitazione era in perfetto ordine e la porta non era stata forzata: per questo motivo si esclude che qualcuno possa aver fatto irruzione in casa, magari per un furto o una rapina. «I sospetti non possono che gravare sull’ucraina ex convincente, da giorni introvabile in tutta Trieste», spiega ancora il procuratore di Trieste. Nel frattempo l’inviata di Pomeriggio 5 racconta le ultimissime novità in merito: «c’erano state delle urne il 12 di ottobre la vicina di casa aveva sentito Libero gridare aiuto più volte, ma spesso avveniva che il signore urlasse e per questo non se ne preoccupò oltre». Inoltre, secondo i dati della scientifica, la permanenza del cadavere nel sacco sarebbe di circa due-tre settimane, esattamente il tempo da cui manca da Trieste l’ex convivente che aveva lasciato qualche giorno fa il suo compagno 75enne.

