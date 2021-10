Trieste risultati Elezioni Comunali 2021/ Diretta: Dipiazza e Russo al ballottaggio

COMUNALI TRIESTE 2021: SARÀ BALLOTTAGGIO DI PIAZZA-RUSSO

A Trieste sarà il ballottaggio a definire i risultati finali per le Elezioni Comunali 2021: dopo un primo turno in cui il Centrodestra ha provato da subito la riconferma del sindaco uscente, al fil di lana Roberto Dipiazza si deve “accontentare” del secondo turno dove si scontrerà con il candidato del Centrosinistra Francesco Russo.

Come a Roma e Torino, Trieste è il terzo capoluogo di regione ad andare al ballottaggio dopo una serrata campagna elettorale nel territorio friulano dove Salvini e Meloni hanno puntato molto per una vittoria già al primo turno. Quando ancora la copertura della proiezione copre “solo” il 55%, Roberto Dipiazza si conferma davanti in netto vantaggio con il 46,6% delle preferenze, davanti al 31,9% del Centrosinistra di Russo: al terzo posto il candidato di “Adesso Trieste” Riccardo Laterza con l’8,8%, mentre Ugo Rossi del Movimento 3V (no vax) sono il quarto movimento di Trieste con il 4,3%. Tutti gli altri candidati sindaco (6 in tutto) raccolgono non più dell’8,4%: flop per il Movimento 5Stelle al 3,51%, battuti anche dagli anti-vaccinisti del leader Rossi che si conferma autentica rivelazione delle Elezioni Amministrative triestine.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI, COME SONO ANDATE LE LISTE A TRIESTE

Quando le sezioni scrutinate a Trieste sono 126 su 238, i risultati per le Elezioni Comunali 2021 vedono i voti reali di Dipiazza salire al 46,97%, davanti al 31,57% del Centrosinistra, 8,39% per Laterza e 4,51% del Movimento 3V. Sul fronte liste, le Amministrative a Trieste vedono vincere la sfida interna del Centrodestra Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (15,85%), Lega insegue al 10,47% battuta però anche dalla lista Di Piazza Per Trieste (11,23%): Forza Italia finisce al 8,39%, Noi con l’Italia 1,89%, Cambiamo Trieste 1,13%. Nelle file del Centrosinistra, è il Pd di Russo a raccogliere il 16,45% delle preferenze, seguiti dalla lista civica “Russo Punto Franco” al 8,21% e Trieste Russo Sindaco all’1,91%: Uniti per un’Altra Città all’1,22%, Noi Pensionati Insieme allo 0,55%, Partito animalista 0,47%. Le liste che presumibilmente raccoglieranno poco o nulla nel prossimo Consiglio Comunale di Trieste vedono andare molto bene la lista Adesso Trieste (8,52%), Movimento 3V al 4,7%, M5s 3,8%, Sinistra in Comune 1,01%, Europa Verde 0,75%. Chiudono le liste Marchesich all’1,42%, Bandelli 1,11%, Stok 0,53%, Marconi Trieste 0,38%. La data del ballottaggio è stata già fissata per domenica 17 e lunedì 18 ottobre prossimi: da quell’esito, si potranno stilare i risultati definitivi non solo del nuovo sindaco ma anche del prossimo Consiglio Comunale triestino.

