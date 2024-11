TrigNo e Chiara: crisi ad Amici 2024 dopo aver infranto il regolamento

TrigNo e Chiara formano la prima coppia ufficiale di Amici 2024 ma quanto accaduto nella scuola nelle scorse ore rischia di incrinare il loro rapporto. Il cantante e la ballerina, infatti, hanno infranto insieme il regolamento condividendo contenuti sui social. Come se non bastasse, nella scorsa puntata del pomeridiano di Amici 2024, TrigNo ha rischiato l’espulsione dalla scuola poiché, secondo la produzione, è quello che non rispetta la maggior parte delle regole arrivando, spesso, anche in ritardo alle lezioni. Nonostante la richiesta di espulsione, il cantante è stato salvato da Anna Pettinelli, la sua insegnante.

Pur riconoscendo gli errori commessi dal suo allievo, la Pettinelli ha deciso di bocciare la proposta dell’espulsione assegnandosi un cartellino giallo che prevede un atteggiamento inflessibile da parte di TrigNo: il cantante ci riuscirà?

Cosa sta accadendo tra TrigNo e Chiara ad Amici 2024

Dopo essersi scambiati il primo bacio con cui sono diventati una coppia a tutti gli effetti, TrigNo e Chiara, soprattutto per il rimprovero ricevuto da Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, stanno evitando di mostrarsi in teneri atteggiamenti davanti alle telecamere. Non si sa se i due stiano affrontando un periodo di crisi o abbiano semplicemente scelto di viversi la storia senza pressioni dando, soprattutto, la precedenza agli impegni della scuola.

I fan della coppia di Amici 2024 sperano che non ci sia alcun problema e che tutto stia andando nel migliore dei modi. Per le coppie, tuttavia, non è sempre facile affrontare insieme l’avventura nella scuola: nella scorsa edizione, se Petit e Marisol hanno formato una coppia perfetta supportandosi sempre, Mida e Gaia hanno interrotto la loro relazione prendendo due strade totalmente opposte. Per TrigNo e Chiara, l’avventura così come la storia è appena iniziata: riusciranno a restare uniti e a superare tutte le pressioni?