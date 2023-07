Trofeo Silvio Berlusconi/ Monza e Milan presentano la nuova amichevole: quando e dove si gioca

NASCE IL TROFEO SILVIO BERLUSCONI

Milan e Monza hanno comunicato la nascita del Trofeo Silvio Berlusconi, un nuovo appuntamento del calcio d’estate che legherà le due società nel nome naturalmente di Silvio Berlusconi che, fatte le debite proporzioni, ha scritto la storia di entrambi i club. Annunciate anche il luogo e la data della prima edizione di questa partita amichevole, che si svolgerà martedì 8 agosto 2023 all’U-Power Stadium di Monza, casa dei brianzoli, e sarà trasmesso in diretta su Canale 5, ulteriore elemento che naturalmente ricorda la figura di Silvio Berlusconi.

Nelle stagioni successive ci sarà un’alternanza degli stadi dei due club in cui sarà disputato il match, che raccoglierà l’eredità di quello che era stato il tradizionale Trofeo Berlusconi, che era stato dedicato dal patron rossonero al padre Luigi. Il Trofeo Silvio Berlusconi, nelle intenzioni delle due società, dovrà naturalmente onorare e mantenere vivo il ricordo del presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i Club.

TROFEO SILVIO BERLUSCONI: I RISULTATI DI MILAN E MONZA

Naturalmente ricordiamo che il Trofeo Silvio Berlusconi ben si giustifica pensando ai traguardi leggendari (sempre in proporzione alla storia complessiva dei due club) che Silvio Berlusconi ha fatto raggiungere alle due società. Egli fu proprietario del Milan per 31 anni dal 1986 al 2017, con la bellezza di 29 trofei vinti. L’elenco comprende otto scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe Italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per Club FIFA e cinque Supercoppe Europee, per cui naturalmente Silvio Berlusconi è stato il presidente più vincente della storia del Milan.

Il calcio però restò centrale nella vita di Silvio Berlusconi e anche del fidato amico Adriano Galliani, per cui il 28 settembre 2018 il Gruppo Fininvest compra il Monza, portando la società brianzola nel giro di soli quattro anni dalla Serie C alla Serie A per la prima volta nella storia, infine nel campionato 2022-2023 i brianzoli sono stati la miglior neopromossa dei cinque maggiori campionati europei.











