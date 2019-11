Tromba d’aria, grandine e temporali a Genova/ Un tornado al largo del Porto Antico

Nuova ondata di maltempo nel nord Italia ed in particolare in Liguria, dove stamane si è verificata una tromba d’aria in quel di Genova. E’ successo di tutto nel capoluogo ligure, come riferito dall’edizione online de Il Secolo XIX, il quotidiano di casa: prima una spaventosa tromba d’aria, quindi uno splendido arcobaleno, poi una grandinata quasi estiva, e infine un temporale di pochi minuti. Una serie di eventi atmosferici che hanno fatto temere e non poco i cittadini genovesi, visti i numerosi torrenti della zona che spesso e volentieri rompono gli argini durante il maltempo, con conseguenze a volte devastanti. Fortunatamente il maltempo di stamane non ha provocato danni a edifici o a strade, ne tanto meno ha provocato feriti o coinvolto qualche persona. La cosa certa è che sui social, ed in particolare su Twitter, sono stati moltissimi gli scatti della tromba marina che è passata al largo di Genova, davanti al Porto Antico, fra cui anche la foto che trovate allegata a questa pagina.

TROMBA D’ARIA E MALTEMPO A GENOVA: PIOGGIA CADUTA COPIOSA

Rovesci temporaleschi si sono verificati in particolare nel ponente genovese, e precisamente nella Val Polcevera, nella Valle Scrivia e nella Val Bisagno. Santuaro del Monte Gazzo è stata località in cui è caduta la maggior quantità di acqua, con ben 53.6 millimetri nel giro di pochi minuti, seguita da Genova Pegli con 35.4, Bolzaneto a quota 32.2, quindi Pontedecimo con 24.2, Castellaccio con 23.2, Fiumara con 21.8. Pioggia, grandine e tromba d’aria, accompagnate anche da un brusco calo delle temperature, visto che in numerose zone della regione ligure la colonnina di mercurio ha registrato valori molto bassi, addirittura sotto lo zero termico: meno un grado ad esempio in provincia di Imperia, a Poggio Fearza, nonché meno 0.8 e meno 0.1 in quel di Cabanne e Pratomollo, località entrambe del genovese. E per le prossime ore gli esperti meteo non prevedono nulla di buono, visto che i temporali dovrebbero imperversare sulla regione almeno fino alla serata.

