TRONCHETTI PROVERA E CECILIA PIRELLI IN YACHT INSIEME/ Ma nessun ritorno di fiamma…

Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli di nuovo insieme. Non nella vita, ma almeno in barca. Come riportato ampiamente da un servizio di “Novella 2000”, l’imprenditore ha infatti ospitato sul suo yacht Karius III l’ex moglie insieme a figli e nipoti. I due, fotografati nella baia di Portofino, uno dei luoghi del cuore del manager, sono stati immortalati nell’atto di scambiarsi un gesto affettuoso, ma allo stato attuale è improbabile ipotizzare un ritorno di fiamma. Cecilia Pirelli è infatti legata sentimentalmente da anni a Carlo Scognamiglio, ex presidente del Senato (il più giovane della storia repubblicana a 49 anni), e tra i due non ci sono notizie di crisi imminenti. Più facile che fra Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli sia rimasto un rapporto cordiale e affettuoso dettato dall’amore per i figli e i nipoti.

TRONCHETTI PROVERA E CECILIA PIRELLI IN YACHT INSIEME

Ma come procede la vita sentimentale di Marco Tronchetti Provera? L’evento “epocale” è stato di fatto la separazione consensuale con Afef Jnifen nel novembre del 2018. Nelle ultime settimane l’imprenditore era stato avvistato dal settimanale “Chi” a Porto Rotondo in compagnia di una modella russa sconosciuta. Della ragazza, a bordo dello yacht Karius III nella baia di Portofino, però, non v’era traccia. Non è dato sapere se l’industriale abbia voluto separare l’ambito della propria famiglia storica, formata dai figli Giada, Giovanna e Ilaria (avuti appunto da Cecilia Pirelli) e dai nipoti, o se invece la bionda immortalata dalla rivista di Signorini abbia già fatto il suo tempo. Fatto sta che le strade di Tronchetti Provera e Afef hanno preso altre direzioni: lei e il suo nuovo compagno Alessandro Del Bono navigano infatti verso le nozze.

