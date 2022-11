Tropea, inedito a X Factor 2022/ Tra difficoltà e incomprensioni vanno avanti

Tropea, X Factor 2022: grandi difficoltà, svolta con l’inedito?

La band pop milanese dei Tropea è di fatto tra i protagonisti più in difficoltà di questa edizione del programma di X Factor 2022. La loro poca fiducia in se stessi, già vista nelle scorse puntate, si ripercuote nei brani e nelle performance, portando la band a un rischio eliminazione pressoché continuo. Il pubblico non è convinto e l’eliminazione sembra aleggiare anche sulla prossima puntata. Chissà che l’inedito non riesca invece a invertire le sorti del gruppo pop milanese. Per ora però non sono stati tanto capiti soprattutto nel loro riuscire a contaminare diversi generi addirittura mixando più lingue come italiano e inglese. Alcuni hanno parlato di loro come addirittura “troppo avanti” rispetto a tanti altri protagonisti del talent show. Sarà interessante vedere se avranno la forza di farsi capire in questo rush finali, consapevoli che comunque hanno fatto discutere e parlare di loro nel programma.

Il rischio dei Tropea nell’ultima puntata di X Factor 2022

I Tropea sono stati tra i concorrenti nella seconda manche a rischio eliminazione nell’ultima puntata da X Factor 2022. Sulla lunga scia dei Verdena, la band si esibisce in Luna. Il brano, scelto assieme alla coach Ambra Angiolini sembra essere cucito a pennello. L’ardua sfida della canzone dei Verdena poteva essere il pretesto per rovesciare le sorti della band tracciate dalla prima puntata. Nonostante qualche piccola imprecisione vocale, i Tropea regalano una performance davvero notevole. La band milanese riceve i complimenti di tutti e 4 i giudici. Forse però, la scelta del brano non è stata propriamente adatta al talent show.

Infatti, come prevedibile, malgrado l’ottima esibizione, il pubblico non li premia e finiscono in ballottaggio. Nello scontro finale, che vede coinvolti i Tropea assieme a Joelle, Matteo Orsi e Dadà, ognuno dovrà portare il proprio cavallo di battaglia. Vince Joelle e viene eliminato Dadà. La band e Matteo Orsi si piazzano al centro classifica e la loro sorte è affidata ai giudici. I Tropea però, finiscono per essere i più votati e accedono alla prossima puntata di X Factor. Qui, dovranno esibirsi con un loro inedito.

