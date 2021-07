Troppo forte/ Su Rai 3 il film di e con Carlo Verdone (oggi, 3 luglio 2021)

Troppo forte va in onda oggi, sabato 3 luglio, su Rai 3 a partire dalle ore 15.00. Recitato e diretto da Carlo Verdone con la partecipazione del grande Alberto Sordi, Stella Hall e Rodolfo Sonego (sceneggiatore fidato di Sordi) insieme a Sergio Leone. Il cast è composto da Carlo Verdone (Oscar Pettinari), Stella Hall (Nancy), Alberto Sordi (Conte Giangiacomo Pigna Corelli in Selci), Mario Brega (Sergio), Salvatore Da Vinci (Capua), John Steiner (Adams, il produttore), Elsa Vazzoler (Erminia ), Marco Maggioni (il medico), Ulisse Minervini (Murena), Penny Brown (Susan Taylor), Giordano Falzoni (Frank), Franco Marino, Eolo Capritti. Oscar è un ragazzo romano che sogna di diventare un attore o uno stuntman. Oscar ha inscenato un incidente per contattare un produttore e ferisce Nancy, una giovane attrice. Oscar rimedia al danno ospitando la ragazza a casa sua.

Troppo forte, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Troppo forte. Oscar Pettinari, chiamato affettuosamente “Troppo forte” dagli amici, è un giovane pendolare che frequenta Cinecittà e sogna di diventare attore di film d’azione, o quantomeno di fare lo stuntman. Una mattina viene allontanato dalla selezione delle comparse da un importante produttore americano a causa del suo aspetto troppo bonario, ma incontra a Selci un avvocato per i meno particolari, il conte Giangiacomo Pigna Corelli.

Con l’aiuto di questo strano personaggio, Oscar mette in scena un incidente motociclistico per intrappolare il produttore che lo ha spinto fuori dal suo film, ma il destino assicura che al volante dell’auto che lo avrebbe investito non trovi il suddetto produttore, ma Nancy, una giovane e adorabile attrice americana (anche amante dell’uomo), che perderà il suo ruolo a causa di questa storia. Oscar, uomo dal cuore grande, accoglie per un po’ la giovane donna a casa sua, mentre il marito non la raggiunge a Roma per riportarla negli Stati Uniti. Nel tempo tra i due nasce un’amicizia, man mano che il rapporto tra Oscar e il suo avvocato si fa più complesso e lo coinvolge in un susseguirsi di folli vicende.

