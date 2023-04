“Trovato un luogo per l’orsa JJ4”/ Brambilla: “Un albergo le dava da mangiare…”

Si torna a parlare dell’orsa JJ4 negli studi di Mattino Cinque News, in diretta su Canale 5, e in collegamento vi era l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, fra le ambientaliste più note del nostro Paese. “I corridoi faunastici sono importanti – ha spiegato affrontando il problema della zona dove gli orsi si trovano sopra i boschi di Trento e non solo – il Trentino è tagliato dall’Adige e dall”autostrada, bisogna creare una sorta di ponte, i ponti si possono costruire è un progetto già esistente. Devi creare una sorta di via che permetta di passare anche l’Adige, un corridoio che permetta di oltrepassare quelle che per gli orsi sono barriere”.

La Brambilla ha fatto vista all’orsa JJA: “Sono stata l’unica persona ad essere entrata al Casteller ed ho visitato l’orsa JJ4 in una prigione per orsi, è una tristezza infinita vedere due orsi che dovrebbero stare liberi e correre rinchiusi in uno spazio da zoo, da bioparco. M49 (altra orsa rinchiusa ndr) era solo traumatizzata e spaventata e non certo aggressiva”. Poi ha proseguito: “Stamane sarà al tavolo tecnico, la nostra lega italiana si è offerta di prendere questi orsi, prenderli e portarli in un luogo sicuro che abbiamo individuato lì vicino sempre in una zona del Trentino assieme ad una cordata, è un luogo chiuso, perchè chiaramente se un orso è problematico non deve essere a contatto con l’uomo ma deve poter vivere in un luogo di diversi ettari e di dimensioni adeguate, bisogna mettere a punto sistemi di convivenza che purtroppo non sono stati messi in atto”.

BRAMBILLA E L’ORSA JJ4: “AVEVA IL RADIOCOLLARE CHE NON FUNZIONAVA…”

Quindi ha proseguito: “Nel 2022 gli incidenti in montagna sono stati più di 500 e oltre 70 quelli che hanno provocato morti e feriti. Purtroppo questa persona (riferendosi ad Andrea Papi, runner aggredito da JJ4 ndr), è l’unica che ha perso la vita in 150 anni, nella vita purtroppo c’è la sfortuna, io sono in piena pena per questo ragazzo ma purtroppo questo ragazzo è stato molto sfortunato, non se l’è andata a cercare”.

Poi ha concluso: “Io continuo a dire da giorni che va fatto ciò che non è mai stato fatto: JJ4 doveva avere un radiocollare che funzionava ma non funzionava da agosto, poi si sapeva dove stava l’orso e bisognava mettere quella zona off limits. Alla gente del Trentino nessuno ha mai spiegato loro cosa fare. Poi le dico che JJ4 andava regolarmente a mangiare in un albergo, gli orsi devono rimanere lontani dall’uomo, questo albergo ha decretato il problema che è successo, lo ha abituato alla presenza dell’uomo”.

