Trudie Styler, moglie Sting/ Foto, la sua carriera oltre la fama del marito

Il nome di Trudie Styler non è di certo sconosciuto ai telespettatori di tutto il mondo e non solo perchè si tratta della moglie di Sting. L’attrice e produttrice inglese opera infatti da tempo al cinema ed ha alle spalle una carriera più che brillante. La ricordiamo in particolare in serie tv di successo come Friends, Empire ma anche nel thriller Mamba dell’88. Attenta e religiosa, nei giorni scorsi la Styler ha condiviso un suo lungo pensiero con tutti i fan, pubblicando un post particolare su Instagram. “Sarebbe impossibile non citare Gesù nella mia riflessione di oggi”, ha scritto, “che tu ci creda o no, rappresenta una persona compassionevole, empatica e altruista. Ha dedicato la sua vita a così tanti. Come insegna il cristianesimo, è morto per i nostri peccati. Ho letto come tutti noi che in molti hanno perso la vita a causa della pandemia. Questa settimana è morto il primo medico del pronto soccorso, un uomo sopravvissuto al cancro per due volte, amato dai suoi colleghi e impegnato a superare questa crisi. Di recente si era sposato con l’amore della sua vita. La risposta più semplice al perchè è morto è da ricercare nel fatto che il suo ospedale non avesse abbastanza dispositivi di protezione per tenerlo al sicuro durante i turni”. L’attrice si augura poi che chiunque lega il suo post si trovi al sicuro, che tutti si proteggano. Clicca qui per leggere il post di Trudie Styler. Come abbiamo scoperto ad inizio mese, Sting e la moglie si trovano in Inghilterra, ma continuano a sentire una forte nostalgia del nostro paese. “So quanto l’Italia abbia sofferto e continui a soffrire“, ha scritto il cantante, “Guardo le notizie ogni giorno e mi rendo conto che quanto è successo in Italia adesso sta accadendo in tutto il mondo. Mi mancate tutti. Mi manca il mio Paese preferito. Mi manca la mia bella casa in Toscana. Sono sicuro che in questo momento terribile molti di voi si sono separati da coloro che amano”. Poi Sting ha interpretato la canzone The Empty Chair, che ha deciso di dedicare agli italiani.

Trudie Styler, moglie Sting: una love story lunga 37 anni

37 anni di felice love story fra Trudie Styler e Sting: i due si sono conosciuti da giovani, poi sono stati fidanzati per dieci anni e adesso stanno per raggiungere i tre decenni di matrimonio. “La gente mi chiede come sia potuto durare così a lungo”, ha detto il cantante di recente a People, “e io rispondo sempre che è una specie di miracolo, ma che non lo diamo mai per scontato. Siamo anche amici. Ci amiamo, certo, ma alla fine ci piacciamo davvero. E questa è una differenza importante. L’amore è passione e tutto e il resto, ma apprezzare qualcuno e stare bene in sua compagnia sono cose leggermente diverse. Che durano molto più a lungo. Quindi puoi averle entrambe e penso che questo sia importante. Sposa la tua migliore amica o il tuo migliore amico“. La coppia poi ha avuto quattro figli, anche se per l’artista il numero sale a sei: Mickey (36 anni), Jake (34 anni), Eliot (29 anni) e Giacomo (24 anni). Tutti nati dopo i primi due figli dell’artista, Joe (43) e Fuchsia Kate (37), nati dalle nozze con Frances Tomelty. Oggi, sabato 18 aprile 2020, Sting sarà uno degli ospiti che vedremo in prima serata su Rai 1 in occasione di Bolle Show – Il meglio di Danza con me. Il ballerino infatti ha danzato due anni fa con Ahmad Joudeh, sulle note della canzone Inshallah suonata dal vivo da Sting e dalla sua band.

