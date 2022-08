Truffatrice Vimercate/ Nuova vittima: “Intontito dopo un’aranciata, poi derubato”

Negli studi di Morning News, programma in onda di Canale 5, il caso della truffatrice del sonnifero. La puntata di oggi ha approfondito in particolare il tema delle truffe amorose, alla luce proprio del recente caso della Mantide della Brianza, una donna di Vimercate, provincia di Monza, che è stata arrestata dopo aver truffato diverse persone. Una vicina di casa di Tiziana Morandi ha raccontato: “Il suo lavoro era di escort, ho visto spessissimo ambulanze. Aveva un complice? Sicuramente”.

Bollettino coronavirus Lombardia 4 agosto/ Positività in calo, -3 in T.I.

Roberto Alessi è intervenuto: “Quindi non stiamo parlando di una mantide ma anche di un complice. Questo è molto interessante perchè c’è un’associazione a delinquere, rende tutto più grave”. La vicina di casa ha proseguito: “Cambiava persone come gli yogurt, ma non posso affermare che fossero complici. Lei era la pecora nera del nostro villaggio, richiamata più volta da amministratore”.

Andreoni: "Pronti a nuove misure"/ "Possibile nuovo obbligo mascherina a scuola"

TRUFFATRICE VIMERCATE, LA TESTIMONIANZA: “CONOSCIUTA SU FACEBOOK”

Il programma di Canale 5 ha intervistato anche una vittima di 67 anni, che ha deciso di non farsi inquadrare e di far camuffare la propria voce: l’uomo ha spiegato di aver conosciuto la donna sui social, e di essere andato a casa sua dove è poi stato drogato, il classico modus operandi portato avanti dalla stessa mantide così come denunciato da altre presunte vittime: “L’ho conosciuta su Facebook circa un anno e mezzo fa – ha spiegato – mi ha invitato ad andare a trovarla dove abitava e ci siamo trovati fuori casa, Si è presentata come un’operatrice sanitaria, una chirurga neonatale”.

Sorelle morte a Riccione/ Amica di famiglia: “Temo che siano state drogate”

“Mi ha fatto sedere – ha proseguito l’uomo parlando della truffatrice di Vimercate – mi ha offerto da bere, un’aranciata, poi mi ha iniziato a girare la testa, ero intontito. Le ho chiesto se mi aveva drogato, lei mi ha detto che forse era una congestione, mi ha accompagnato sul letto, mi ha svegliato lei la mattina e mi ha detto che doveva uscire. Poi mi è arrivato l’estratto della carta di credito e c’era un ammanco di soldi, poi mi son accorto che mancava anche una catenina d’oro. Da lì è partita la denuncia. La mia è stata una mancanza di esperienza, mai successa una cosa del genere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA