Truffatrice sonnifero, vittima: “Ho rischiato di morire”/ “Mi sono trovato in slip”

A Estate in Diretta il caso di Tiziana Morandi, la truffatrice del sonnifero di Vimercate. Il programma di Rai Uno ha intervistato telefonicamente un signore di 71 anni truffato: “Con Tiziana Morandi c’è stata una frequentazione su Facebook ma questo più di un anno fa – ha esordito l’uomo – quindi una frequentazione normale, una conoscenza che poi si è approfondita con telefonate e messaggi”. Quindi la vittima ha proseguito: “Si è presentata come una laureata in America in medicina, diceva di aveva tante amicizie importanti e io avevo la necessità di dover vendere una collezione di monete, anche abbastanza interessante, e le poteva presentarmi delle persone per fare la vendita. Quanto valevano le monete? Io stavo ragionando sui 50/60 mila euro”.

A quel punto è scattata la truffa con tanto di sonnifero: “Mi aveva comunicato che ci dovevamo trovare a Torino”, quindi arrivato in Piemonte: “Avevamo preso del cibo, stavamo pranzando poi non mi ricordo più niente. Mi sono trovato drogato, mi hanno lasciato in stazione con la maglietta che avevo, senza pantaloni, con gli slip e le scarpe e con tutti i documenti. Poi dalla stazione mi sono trovato in ospedale a Torino”.

TRUFFATRICE SONNIFERO, IL RACCONTO DI UN 71ENNE: “POTEVO ANCHE RIMANERCI”

Purtroppo le monete sono andate in parte perse: “Hanno recuperato le monete dalla mia macchina – ha proseguito l’anziano truffato riferendosi ai truffatori – hanno scelto quelle di valore lasciandomi quelle meno interessate, mi è andata bene, sono stato fortunato davvero di morire, se avessi avuto una reazione allergica alla droga che mi hanno somministrato, potevo anche rimanerci”.

Tiziana Morandi, di anni 47, è stata arrestata, e l’inviata del programma di Rai Uno ha aggiunto: “Non era la prima volta che si comportava così, al bar mi hanno detto che si presentava con persone che facevano fatica a restare in piedi, quindi evidentemente sedate. Le vittime accertate sono 6 ma saranno sicuramente di più, spesso non si denuncia quando si viene truffati per importi non particolarmente grossi”.

