Continua la scoppiettante presidenza degli Stati Uniti di Donald Trump, e dopo i numerosi provvedimenti in serie firmati subito dopo il suo insediamento, il commander in chief ha annunciato che intende desecretare alcuni documenti classificati top secret, riguardanti dei fatti storici degli Stati Uniti ma che interessano l’opinione pubblica a livello mondiale. Stiamo parlando precisamente di tutti gli incartamenti riguardanti l’assassinio di JFK, l’ex compianto presidente John Fitzegerald Kennedy, ucciso a Dallas, ma anche quello di Robert F. Kennedy, e infine, quello di Martin Luther King Jr. Donald Trump, come si legge sulla CNN, ha già firmato l’ordine esecutivo per togliere il velo di segretezza sui documenti, di conseguenza a breve sarà consultabili da tutti.

“È una cosa importante. Molte persone lo aspettano da molto, da anni, da decenni”, sono le parole del tycoon durante la firma dei documenti. Una volta sottoscritto l’ordine esecutivo il presidente degli Stati Uniti ha quindi indicato la penna appena utilizzata, dicendo poi che la stessa sarebbe stata data a Robert Kennedy jr, intendendo il nipote del presidente ucciso, nonché colui che è stato nominato di fatto il “ministro della salute” americana.

TRUMP E I DOCUMENTI SU JFK: “TUTTO SARA’ RIVELATO”

“Tutto sarà rivelato”, ha aggiunto ancora Trump. La CNN ha ricordato come molti file riguardanti in particolare l’assassinio di Kennedy siano già stati divulgati, leggasi una tranche di ben 13.000 documenti classificati da parte della precedente amministrazione Biden, ma risultano ancora essere diversi quelli attualmente censurati.

“Le loro famiglie e il popolo americano meritano trasparenza e verità. È nell’interesse nazionale pubblicare finalmente tutti i documenti relativi a questi assassinii senza indugio”, ha fatto sapere la Casa Bianca. I documenti saranno resi pubblici nel giorno di 15 giorni dalla giornata di ieri, ha fatto sapere ancora l’amministrazione, aggiungendo che “Il Direttore dell’Intelligence Nazionale e il Procuratore Generale, in coordinamento con l’Assistente del Presidente per gli Affari di Sicurezza Nazionale e il Consigliere del Presidente, presenteranno un piano al Presidente per la piena e completa divulgazione dei documenti relativi all’assassinio del Presidente John F. Kennedy”.

TRUMP E I DOCUMENTI SU JFK: COSA E’ SUCCESSO FINO AD ORA

Più lunghe invece le tempistiche per quanto riguarda gli assassini di Martin Luther King e Robert Kennedy, per cui bisognerà attendere ancora 45 giorni. La pubblicazione dei documenti top secret riguardanti l’assassinio di JFK è iniziata 2 anni fa, nel 2023, con il reveal del 99% dei documenti, ma sono rimasti oscurati ancora dei documenti che, nonostante promesse varie, non sono stati resi pubblici.

Ora, con l’ordine esecutivo di Trump, dovrebbe quindi essere completamente visibile l’incartamento riguardante il caso Kennedy, uno dei più discussi nella storia degli Stati Uniti. I file sono rimasti segreti, stando a quanto spiegato dalle autorità, per proteggere il nome di alcune fonti che risultano essere ancora vive, anche se non vi è certezza a riguardo.