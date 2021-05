Trump, Facebook conferma il bando/ “Vergogna, pagheranno!”, e lancia sua piattaforma

Ora è ufficiale: il comitato di supervisione di Facebook ha confermato il bando dell’ex presidente Usa Donald Trump dalla piattaforma social. La decisione è stata presa dal Facebook Oversight Board, un gruppo esterno composto da esperti indipendenti creato dal fondatore Mark Zuckerberg e che ha il compito di riesaminare le scelte più spinose della policy del social network. Già quattro mesi fa Trump era stato bandito “a tempo indefinito” dal social dopo aver incitato i suoi fan ad assaltare il Congresso difendendoli successivamente come “patrioti”. Il comitato, come precisa l’agenzia di stampa Ansa, ha anche stabilito che la decisione di sospendere l’ex presidente sarà riesaminata tra sei mesi, sottolineando comunque che “è inappropriato per Facebook imporre una sospensione “indefinita”. La decisione riguarda anche Instagram, controllata da Facebook.

Su entrambe le piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg, Trump aveva collezionato circa 60 milioni di follower. Per il Tycoon, stando a quanto riferisce la stampa americana citata da RaiNews, la conferma del bando da parte del board rappresenta una brutta notizia. Tutta l’ex presidente ha ancora modo di parlare con i suoi sostenitori dal momento che ha lanciato proprio martedì un suo sito apposito.

FACEBOOK CONFERMA BANDO DI TRUMP: LA REAZIONE

Le azioni intraprese da Facebook, Twitter e Google sono state definite una “vergogna e un imbarazzo assoluti” e “i corrotti social media devono pagare un prezzo politico”: è quanto sostenuto da Donald Trump dopo il bando confermato da Facebook in queste ore. A commentare la decisione di Facebook di confermare il bando contro l’ex presidente è stato anche l’ex capo dello staff della Casa Bianca di Donald Trump, Mark Meadows, come riferisce l’Ansa: “E’ una giornata triste per l’America, ma è una giornata ancora più triste per Facebook, perchè le cose cambieranno e molti membri del Congresso stanno valutando ora come rompere questo monopolio”. L’ex presidente Usa, a sua volta, ha sfidato Twitter e Facebook lanciando la sua piattaforma dove i sostenitori potranno comunicare con lui e conoscere in tempo reale le sue attività. Sul sito “From the Desk of Donald J. Trump” saranno caricati anche video e comunicati. Il funzionamento del sito per gli utenti registrati sarà molto simile a quello degli altri attuali social e prevede anche un tasto con cui poter condividere i messaggi di Trump su Facebook e Twitter.

