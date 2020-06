Trump vieta voli cinesi negli Usa/ Misura restrittiva su 4 compagnie da metà giugno

Pubblicità

Una notizia appena lanciata da Reuters fa riferimento alla volontà di Donald Trump e della sua amministrazione di vietare che le compagnie aeree cinesi volino negli Stati Uniti, a partire da metà giugno; allo stesso tempo, come hanno riportato tre ufficiali degli Stati Uniti e delle compagnie aeree, il presidente Usa sta facendo pressioni su Pechino affinchè i voli americani possano tornare nella Repubblica Popolare. Questa misura dovrebbe essere annunciata proprio oggi: si legge che, mentre le relazioni tra i due Stati si sono inasprite nei giorni e nelle settimane scorse a causa della gestione del Coronavirus (conosciamo le accuse che gli Stati Uniti hanno mosso alla Cina, e le risposte dal governo della nazione asiatica), il provvedimento Usa partirebbe dal fatto che la Cina non avrebbe rispettato l’esistente accordo sui voli.

Pubblicità

TRUMP VIETA VOLI CINESI NEGLI USA

Dal 16 giugno dunque dovrebbero essere attive le restrizioni, anche se il presidente Trump potrebbe spostare la data come riportato dalle fonti (che hanno voluto rimanere anonime). Quel che è certo è che compagnie come Delta Airlines e United Airlines hanno chiesto che i loro voli verso la Cina fossero ripristinati entro giugno. Il problema di cui si parlava prima è che le compagnie cinesi hanno continuato a volare negli Stati Uniti durante la pandemia da Coronavirus, pertanto ora il provvedimento Usa dovrebbe riguardare Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co e Hainan Airlines Holding Co. Per il momento l’ambasciata cinese a Washington non ha voluto rispondere a questa misura. Trump ha già richiesto alle compagnie cinesi in questione di presentare gli orari e i dettagli dei voli, dopo aver accusato il governo cinese di rendere impossibile alle compagnie statunitensi di riprendere il servizio verso la Repubblica Popolare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA